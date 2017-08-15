ГИБДД: в Красноярск возвращаются утренние пробки

Источник: AP 2017

Со второй половины августа в Красноярск постепенно начали возвращаться заторы в часы пик. Утром 15 августа автомобилисты попали в пробку на проспекте Свободный и прилегающих улицах. При этом в июне и июле заторов там не наблюдалось.

Аварий на этом участке сегодня не было, поэтому в ГИБДД предположили, что причиной пробок стало сезонное увеличение машин на дорогах. Именно во второй половине августа многие возвращаются из отпусков и с каждым днем количество транспорта на центральных улицах города растет.

Но пока полицейские не считают дорожную ситуацию сложной. Ухудшение обстановки ожидается в последние выходные месяца (26 и 27 августа), когда жители города и гости активно будут ездить по магазинам. Обычно на этот период увеличивается количество полицейских на дорогах — они помогают приезжим из районов края сориентироваться и не попасть в ДТП на сложных перекрестках.