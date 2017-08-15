Ремонт на пр. Мира в Красноярске отстает от графика на 10 дней

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске плановый ремонт на пр. Мира на участке от ул. Каратанова до ул. Парижской Коммуны отстает на 10 дней.

На затянувшийся ремонт на пр. Мира жалуются предприниматели, чьи заведения находятся в черте ремонтируемого участка. За полтора месяца у них снизились доходы и посещаемость. К некоторым магазинам и вовсе невозможно подойти, поскольку рядом лежат кирпичи и земля.

«Если мы в начале думали, ладно, посидим без прибыли, то сейчас уже настроение испорченное — когда посмотрел цифры и показатели в этом месяце — просто слов нет», — жалуется ресторатор Анатолий Ващенко.

Напомним, участок пр. Мира от ул. Каратанова до ул. Парижской Коммуны перекрыли еще в начале июля. Тогда подрядчик обещал закончить все работы за две-три недели.

Рабочие поясняют, что причиной такой задержки стали бесхозные колодцы. В управлении дорог и благоустройства признаются, ремонт на пр. Мира отстает от графика. Работы начали еще на двух отрезках — от ул. Кирова до ул. Диктатуры Пролетариата и от ул. Диктатуры Пролетариата до ул. Горького.

Весь проспект планируется сдать в срок — к 30 сентября. Однако движение на самом первом участке к настоящему времени до сих пор не восстановлено.

«Движение мы пока воздерживаемся запускать, пока не будет выполнен более достаточный объем работ», — говорит заместитель руководителя управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Красноярска Александр Горленко.