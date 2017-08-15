Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Как подготовиться к отпуску
Огромное судно заблокировало второй по величине порт Европы
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
"Мать Сатаны": ФСБ о том, что обнаружили у задержанных боевиков
NI о новой ядерной ракете РФ: Лучше чем «Сатана»
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
«Уничтожаем все, что нашли»: пилот РФ о свободной охоте в Сирии
Впервые показан СР-10 с обратной стреловидностью
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
12Растущее напряжение вокруг КНДР
07:40 (мск), источник: VN.ru

Погода в Новосибирске до 20 августа: тепло возвращается

Со вторника по среду, 15—16 августа, в Новосибирске и районах области сохранится неустойчивая и прохладная погода, поэтому в эти дни местами сохранятся небольшие дожди.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 83% 759 мм рт. ст. 2 м/с

Днем возможны грозы, ветер северо-восточных направлений слабый, основной фон ночных температур плюс 3−8 градусов, основной фон дневных температур — плюс 17−22 градуса.

С четверга и до конца недели поле высокого давления будет определять погоду, поэтому осадки прекратятся, ветер станет юго-восточным и сохранится слабым, ночные температуры воздуха немного повысятся до плюс 7−12 градусов, а дневные до плюс 20−25 градусов.

«Сохранение северо-западного переноса воздушных масс и циклонического характера атмосферной циркуляции, особенно в средних и верхних слоях, обусловит пониженный фон температуры, — говорит пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин. — Средняя температура в Новосибирской области составит плюс 13−15 градусов. Дожди прекратятся в середине второй декады августа».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Тарасенко обогнал Овечкина в рейтинге нападающих НХЛ
МИД России: ситуация на Корейском полуострове находится на грани
AP: иранский беспилотник приблизился к авианосцу ВМС США
Тысячи людей потребовали отставки Трампа около его небоскреба
СМИ: российские атомные подлодки «исчезнут» с радаров противника
Минтруд не поддержал инициативу о «народных» подарках чиновникам
Каспаров не смог победить Карякина после возвращения в шахматы
МГУ вошел в сотню лучших вузов мира по версии ARWU-2017
Спорт
Каррера должен вернуться. Что не так в «Спартаке» После шести туров действующий чемпион занимает место в нижней части таблицы. Здесь явно что-то не так. Разбираемся, что именно
Авто
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины Необычное ДТП произошло в минувшие выходные на одной из улиц Тулы
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий «Первый канал» раскрыл главную интригу лета — кто займет место Андрея Малахова
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
На доходные дома ожидается ажиотажный спрос
На рынке аренды квартир начался высокий сезон
Названы первые адреса для переселения из хрущевок
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Максим Виторган рассекретил фамилию сына Ксении Собчак Актер показал посадочный талон 8-месячного Платона.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь