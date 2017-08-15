Погода в Новосибирске до 20 августа: тепло возвращается

Днем возможны грозы, ветер северо-восточных направлений слабый, основной фон ночных температур плюс 3−8 градусов, основной фон дневных температур — плюс 17−22 градуса.
С четверга и до конца недели поле высокого давления будет определять погоду, поэтому осадки прекратятся, ветер станет юго-восточным и сохранится слабым, ночные температуры воздуха немного повысятся до плюс 7−12 градусов, а дневные до плюс 20−25 градусов.
«Сохранение северо-западного переноса воздушных масс и циклонического характера атмосферной циркуляции, особенно в средних и верхних слоях, обусловит пониженный фон температуры, — говорит пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин. — Средняя температура в Новосибирской области составит плюс 13−15 градусов. Дожди прекратятся в середине второй декады августа».