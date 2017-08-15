Погода в Новосибирске до 20 августа: тепло возвращается

С четверга и до конца недели поле высокого давления будет определять погоду, поэтому осадки прекратятся, ветер станет юго-восточным и сохранится слабым, ночные температуры воздуха немного повысятся до плюс 7−12 градусов, а дневные до плюс 20−25 градусов.