Красноярские ученые обнаружили средневековое городище на севере Ямала

Группа ученых из России, Киргизии и Великобритании обнаружила средневековое городище на севере полуострова Ямал. По мнению специалистов, дома могли построить жители Северной Европы. Как отметили в пресс-службе СФУ, в составе группы были и красноярские ученые.

Как предполагают исследователи, средневековое городище Бухта Находка на Ямале было основано во второй четверти XIII века. При этом аналогичные постройки в средние века возводили жители Исландии и саамы на севере Европы.

«Мы отобрали деревянные спилы с построек в Бухте Находка и с помощью дендрохронологического анализа выяснили, что время постройки городища — вторая четверть XIII века. Открытым остается вопрос, кто построил эти здания: сейчас на севере Ямала проживают ненцы, но их культура и культура основателей городища отличаются. Мы выяснили, что аналогичные каркасные дома в X—XII вв. еках строили в Исландии — лонгхаусы с деревянным каркасом, покрытые дерном. Похожие конструкции встречаются у саамов, территория которых — Финляндия, Норвегия и Россия», — отметила научный сотрудник СФУ и Института археологии и этнографии СО РАН Майя Сидорова.

Бухта Находка является единственным полностью раскопанным памятником на севере Ямала. Найденные там постройки внешне напоминают небольшие сопки, внутри которых расположены длинные деревянные дома. Чтобы сохранить тепло, средневековые люди строили двойной каркас и обтягивали его изнутри шкурами животных, создавая «эффект термоса».