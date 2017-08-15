Красноярские ученые обнаружили средневековое городище на севере Ямала
По словам специалистов, такие же дома строились в Исландии в конце XIII века.
По словам специалистов, такие же дома строились в Исландии в конце XIII века.
Группа ученых из России, Киргизии и Великобритании обнаружила средневековое городище на севере полуострова Ямал. По мнению специалистов, дома могли построить жители Северной Европы. Как отметили в
Как предполагают исследователи, средневековое городище Бухта Находка на Ямале было основано во второй четверти XIII века. При этом аналогичные постройки в средние века возводили жители Исландии и саамы на севере Европы.
«Мы отобрали деревянные спилы с построек в Бухте Находка и с помощью дендрохронологического анализа выяснили, что время постройки городища — вторая четверть XIII века. Открытым остается вопрос, кто построил эти здания: сейчас на севере Ямала проживают ненцы, но их культура и культура основателей городища отличаются. Мы выяснили, что аналогичные каркасные дома в
Бухта Находка является единственным полностью раскопанным памятником на севере Ямала. Найденные там постройки внешне напоминают небольшие сопки, внутри которых расположены длинные деревянные дома. Чтобы сохранить тепло, средневековые люди строили двойной каркас и обтягивали его изнутри шкурами животных, создавая «эффект термоса».
При этом, по словам ученых, у ненцев есть своя версия по поводу того, кто построил эти дома — в местном фольклоре встречаются упоминания народа под названием «сихиртя». Такое же название носили жилища, которые путешественники XVIII века в большом количестве встречали на Севере. «Сихиртя» описываются как маленькие люди со светлыми волосами и глазами, живущие в «сопках». Они ловили рыбу, занимались кузнечным делом и выходили на поверхность только ночью.