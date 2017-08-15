НГУ вошел в топ-500 старейшего рейтинга вузов
Новосибирский государственный университет вошел в Шанхайский рейтинг лучших вузов мира.
Новосибирский государственный университет вошел в Шанхайский рейтинг лучших вузов мира.
«К 2020 году Новосибирский государственный университет планирует стать одним из ведущих исследовательских университетов Центральной и Северной Азии и Восточной Европы, глобальным центром создания интеллектуального потенциала, распространения и обмена фундаментальных знаний», — рассказал «РИА Новости» ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук.
В рейтинг вошли 3 российских университета — МГУ расположился на 93 строчке, СПбГУ занял 345 место, НГУ — 443 вуз в списке.
Лучшим вузом мира признали Гарвадский университет (США), второе место занял Стэнфордский университет (США). Тройку лидер замыкает Кэмбриджский университет (Великобритания).