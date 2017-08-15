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07:16 (мск), источник: Baikal-info.ru

Примерно на 70% меньше квадроциклов стали ездить на Ольхоне

Примерно на 70% меньше квадроциклов стали ездить на острове Ольхон в 2017 году по сравнению с прошлым годом.

Об этом 15 августа сообщила пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» со ссылкой на руководителя службы Гостехнадзора Иркутской области Александра Ведерникова. За июль на нарушителей, ездивших по территории Прибайкальского национального парка на Ольхоне на квадроциклах, составлено три протокола. Несколько квадроциклистов были остановлены на границе национального парка опергруппой «Заповедного Прибайкалья» и отправлены обратно в Хужир.

С 1 апреля на территории Прибайкальского национального парка введен запрет на использование высоко проходимой техники — квадроциклов, багги, трициклов, снегоболотоходов, питбайков, кроссовых мотоциклов. С начала летнего туристического сезона опергруппа «Заповедного Прибайкалья» усиленно проводит рейды по контролю соблюдения этого запрета. На острове Ольхон, больше всего пострадавшем от колес квадроциклов, каждые выходные проводятся совместные проверки «Заповедного Прибайкалья» и Гостехнадзора.

За последний месяц на территории Прибайкальского национального парка было задержано трое нарушителей на квадроциклах, составлены протоколы по статье 8.39 КоАП РФ, нарушителей ждут штрафы от 3 до 4 тыс. рублей. Остальные туристы доезжали до границы национального парка на квадроциклах, узнавали о запрете их использования от сотрудников «Заповедного Прибайкалья» и возвращались обратно в населенные пункты.

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