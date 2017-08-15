Новые свойства березовой коры открыли ученые

Тритерпеноиды способны помочь в борьбе с онкологией и вирусными заболеваниями. Подобные соединения есть в тканях многих растений, в том числе и в березовой коре, с которой работают сотрудники Новосибирского института органической химии СО РАН.

Белый цвет внешней коры березы связан с высокой концентрацией бетулина — тритерпенового спирта, который известен противовоспалительными, антиоксидантными, противовирусными и антисептическими свойствами, сообщает издание «Наука в Сибири».

Также это вещество — стартовое для получения других интересных продуктов, например, производных бетулиновой кислоты, проявляющих анти-ВИЧ активность. Причем выделяется ценнейшее вещество из отходов лесосеки.

«Мы добились большей энергоэффективности процесса и полного рецикла растворителя при достаточно высокой чистоте продукта. Это не достигается при экстракции, например, традиционно используемыми спиртами», — уточнил руководитель отдела опытного химического производства НИОХ СО РАН Сергей Попов.

Известно много методов, позволяющих получать бетулин из березовой коры, но специалисты НИОХ поставили задачу создать гибкую малозатратную схему. Она должна обеспечивать продукцию нужного качества, которая соответствовала бы современному уровню потребностей и колебаниям спроса, используя «зеленые» технологии. Разработанные технологии патентуются и используются в опытном производстве.