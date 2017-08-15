В Нижнем Новгороде скончался омский режиссёр Кирилл Витько

Режиссёр Кирилл Витько скончался в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

41-лений режиссёр работал там над постановкой нового спектакля, однако из-за остановки сердца он скончался на 42 году жизни.

Напомним, Кирилл Витько — сын режиссёра театра «Галёрка» Владимира Витько. Министерство культуры Омской области, вся культурная общественность скорбит вместе с коллективом театра «Галерка» и выражает соболезнования Владимиру Федоровичу и Ирине Валентиновне Витько, родным и близким Кирилла Владимировича.