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07:07 (мск), источник: АиФ Омск

В Нижнем Новгороде скончался омский режиссёр Кирилл Витько

Он скончался от сердечного приступа.

Режиссёр Кирилл Витько скончался в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

41-лений режиссёр работал там над постановкой нового спектакля, однако из-за остановки сердца он скончался на 42 году жизни.

Напомним, Кирилл Витько — сын режиссёра театра «Галёрка» Владимира Витько. Министерство культуры Омской области, вся культурная общественность скорбит вместе с коллективом театра «Галерка» и выражает соболезнования Владимиру Федоровичу и Ирине Валентиновне Витько, родным и близким Кирилла Владимировича.

Сейчас друзья и знакомые собирают средства на транспортировку Кирилла в Омск и на похороны. Неравнодушные омичи тоже могут помочь семье режиссёра.

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