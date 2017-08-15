Александра Григоряна в «Анжи» заменил белорусский специалист

Главным тренером ФК «Анжи» официально назначен Вадим Скрипченко, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу клуба.

«На пост наставника “Анжи” назначен белорусский специалист Скрипченко Вадим Викторович», — говорится на официальном сайте команды.

Вадим Скрипченко в 1992—2007 году выступал в чемпионатах Белоруссии и России. Будучи футболистом, он играл за ЦСКА и «Уралан». В качестве главного тренера работал в «Урале» и «Крыльях Советов», а также в белорусских БАТЭ и «Минск».

Руководство «Анжи» поблагодарило бывшего главного тренера Александра Григоряна за проделанную работу и пожелало ему дальнейших успехов.

«Александр Витальевич принял предложение возглавить “Анжи” в непростой для команды момент. За короткое время в середине чемпионата ему пришлось создать и сплотить новый коллектив игроков. Конечно же, он отдавал себе отчет, что будет тяжело и непросто. Определенные надежды были связаны на новый сезон. Но, череда неудовлетворительных результатов команды привели к принятию решения удовлетворить просьбу главного тренера», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, необходимость подбора нового руководителя клуба возникла после того, как Александр Григорян объявил о своей отставке в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» по итогам поражения его подопечных московскому «Динамо» со счетом 1:3.