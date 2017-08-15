Александра Григоряна в «Анжи» заменил белорусский специалист
Пост главного тренера команды занял Вадим Скрипченко.
Пост главного тренера команды занял Вадим Скрипченко.
Главным тренером ФК «Анжи» официально назначен Вадим Скрипченко, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на
«На пост наставника “Анжи” назначен белорусский специалист Скрипченко Вадим Викторович», — говорится на официальном сайте команды.
Вадим Скрипченко в 1992—2007 году выступал в чемпионатах Белоруссии и России. Будучи футболистом, он играл за ЦСКА и «Уралан». В качестве главного тренера работал в «Урале» и «Крыльях Советов», а также в белорусских БАТЭ и «Минск».
Руководство «Анжи» поблагодарило бывшего главного тренера Александра Григоряна за проделанную работу и пожелало ему дальнейших успехов.
«Александр Витальевич принял предложение возглавить “Анжи” в непростой для команды момент. За короткое время в середине чемпионата ему пришлось создать и сплотить новый коллектив игроков. Конечно же, он отдавал себе отчет, что будет тяжело и непросто. Определенные надежды были связаны на новый сезон. Но, череда неудовлетворительных результатов команды привели к принятию решения удовлетворить просьбу главного тренера», — говорится в официальном сообщении.
Напомним, необходимость подбора нового руководителя клуба возникла после того, как Александр Григорян объявил о своей отставке в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» по итогам поражения его подопечных московскому «Динамо» со счетом 1:3.
Напомним также, что впервые об отставке специалиста заговорили в связи с матчем в Хабаровске — в городе, команду которого Григорян тренировал дважды. В «Анжи» он ушел из Хабаровска в начале нынешнего года, переманив в Махачкалу несколько бывших хабаровских армейцев. Что будет с ними при новом главном тренере — большой вопрос.