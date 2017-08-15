Оралманам станет проще получить гражданство Казахстана
В Казахстане упростили процедуру получения гражданства для оралманов. Уже через год проживания в стране они могут получить документы.
В Казахстане упростили процедуру получения гражданства для оралманов. Уже через год проживания в стране они могут получить документы.
Раньше на это уходили годы, сообщает телеканал «Алматы».
Репатрианты рассказали и о других проблемах — в основном это незнание языка, отсутствие работы и сложности с жильем.
Какую помощь они могут получить в таких случаях, журналисты разъяснили сотрудники миграционных служб.
«Мы проводим
Единственное, конечно, мы объясняем, что, если они желают получить
Добавим, в прошлом году на историческую родину вернулись больше 33 тысяч этнических казахов.