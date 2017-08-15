Оралманам станет проще получить гражданство Казахстана

Источник: Nur.kz

Раньше на это уходили годы, сообщает телеканал «Алматы».

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Репатрианты рассказали и о других проблемах — в основном это незнание языка, отсутствие работы и сложности с жильем.

Какую помощь они могут получить в таких случаях, журналисты разъяснили сотрудники миграционных служб.

«Мы проводим информационно-разъяснительную работу. Помимо того, что как им можно получить гражданство Республики Казахстан по «упрощенке», где в каких программах они могут участвовать, какие социальную поддержку могут со стороны государства получить.

Единственное, конечно, мы объясняем, что, если они желают получить какую-то материальную поддержку со стороны государства, то они должны быть участниками квоты иммиграции, — сообщила руководитель отдела миграции Управления госинспекции труда и миграции Кульсун Искакова.