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07:35 (мск), источник: Nur.kz

Оралманам станет проще получить гражданство Казахстана

В Казахстане упростили процедуру получения гражданства для оралманов. Уже через год проживания в стране они могут получить документы.

Источник: Nur.kz

Раньше на это уходили годы, сообщает телеканал «Алматы».

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Репатрианты рассказали и о других проблемах — в основном это незнание языка, отсутствие работы и сложности с жильем.

Какую помощь они могут получить в таких случаях, журналисты разъяснили сотрудники миграционных служб.

«Мы проводим информационно-разъяснительную работу. Помимо того, что как им можно получить гражданство Республики Казахстан по «упрощенке», где в каких программах они могут участвовать, какие социальную поддержку могут со стороны государства получить.

Единственное, конечно, мы объясняем, что, если они желают получить какую-то материальную поддержку со стороны государства, то они должны быть участниками квоты иммиграции, — сообщила руководитель отдела миграции Управления госинспекции труда и миграции Кульсун Искакова.

Добавим, в прошлом году на историческую родину вернулись больше 33 тысяч этнических казахов.

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