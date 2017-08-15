Более 15 рейсов задерживаются в аэропорту Екатеринбурга из-за тумана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Более 15 рейсов задерживаются на прилет и вылет в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за тумана. Об этом ТАСС сообщили в воздушной гавани.

Также на вылет из Екатеринбурга задерживаются рейсы в Симферополь, Санью (Китай), Москву, Стамбул. «Кольцово уже начал отправлять по очереди рейсы, так как туман к утру постепенно рассеивается», — пояснили в администрации аэропорта.