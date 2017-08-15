Более 15 рейсов задерживаются в аэропорту Екатеринбурга из-за тумана
Задерживаются рейсы из Москвы, Калуги, Стамбула, Бангкока, Оренбурга, Воронежа,
Задерживаются рейсы из Москвы, Калуги, Стамбула, Бангкока, Оренбурга, Воронежа,
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Более 15 рейсов задерживаются на прилет и вылет в екатеринбургском аэропорту Кольцово
По данным
«Причина — метеоусловия, густой туман», — сказали в аэропорту.
Также на вылет из Екатеринбурга задерживаются рейсы в Симферополь, Санью (Китай), Москву, Стамбул. «Кольцово уже начал отправлять по очереди рейсы, так как туман к утру постепенно рассеивается», — пояснили в администрации аэропорта.