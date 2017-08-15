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07:21 (мск), источник: Newslab.ru

Деревья-супергерои и «бумажная архитектура»: красноярцев позвали на Канский фестиваль

С 23 по 27 августа в г. Канске в рамках XVI Международного Канского фестиваля пройдет шестой международный архитектурный фестиваль.

С 23 по 27 августа в г. Канске в рамках XVI Международного Канского фестиваля пройдет шестой международный архитектурный фестиваль.

Как рассказали его организаторы, благодаря фестивалю улицы и парки Канска украшают «Памятник неизвестному художнику», Канская пальмовая аллея, «Колокольня» Андрея Савина, «Камень канского преткновения» Михаила Лабазова и Дмитрия Барьюдина и другие арт-объекты. Город превращается в музей под открытым небом. Участники архитектурного конкурса каждый год предлагают свой проекты благоустройства городского пространства, соревнуясь за главный приз фестиваля «Золотой Кан».

В силу разных причин не все объекты, выбранные членами жюри и жителями города для реализации за последние шесть лет, удалось воплотить в жизнь. Им будет посвящена выставка «Канск 2020: проекты возможного», которая откроется в Городском выставочном зале на Предмостной площади при поддержке Фонда Фридриха Науманна. Модели этих объектов, напечатанные на 3D-принтере, представляют слепок современной «бумажной архитектуры», зависшей между идеей и реализацией.

В том же зале будут работать еще две экспозиции. Выставка «Алексей Гастев. Экспресс-Панорама: мечты сбываются» посвящена опубликованному в 1916 году эссе о будущем городов Сибири. Революционер Гастев размышляет, какими будут Красноярск, Новониколаевск (не ставший Новосибирском город автор называет «Сталь-городом»), Курган, Иркутск, Якутск. Выставка «Бумажная архитектура Сибири» представит сделанные в 1980—1990 годы работы Вячеслава Мизина, Александра Ложкина и других архитекторов-«бумажников». Напечатанные на листах с перфорацией рисунки, как отрывные листы настенного календаря формата А3, можно будет забирать с собой.

«Красноярский Кинограф» подготовит для архитектурного фестиваля краткий обзор «Истории кинопроекционной аппаратуры»: старинные кинопроекторы из музейных и архивных коллекций будут выставляться в фойе Городского дома культуры. А в лесу за Канским драматическим театром развернется выставка «Фантастика!» — уникальное собрание работ современных художников разных поколений, от шестидесятников до несовершеннолетних. Многие авторы сделали свои работы специально для Канска. Экспонирование выставки планируется также в Москве, Красноярске и Екатеринбурге.

Как и год назад, лес станет важным фестивальным пространством. Художники и архитекторы из Канска, Красноярска и Москвы под руководством куратора Бертрана Госселина подготовят специальную инсталляцию «Фантастическая четвёрка в эпизоде: “Возвращение леса”». Согласно концепции проекта, деревья-супергерои, убежавшие с пилорамы, построят среди своих собратьев кубический портал, проникая в который посетители смогут «увидеть лес из леса».

Генеральный партнер проекта — Фонд Михаила Прохорова.

Международный архитектурный фестиваль в Канске пройдет с 23 по 27 августа. Вход свободный.

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