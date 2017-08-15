Житель Иркутска снял короткометражный фильм о проблеме мусора на Байкале

Источник: IrkutskMedia.ru

Житель Иркутска Станислав Толстнев снял небольшой фильм «Наследие» о злободневной проблеме мусора на Байкале. В картине представлены красивые пейзажи озера, которые в последствие незаметно загрязняются мусором из-за многочисленных отдыхающих. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на видеоролик на странице автора в социальной сети Facebook.

Идея создания короткометражного фильма, посвященного общей проблеме — замусориванию туристами красивых природных мест, в частности Байкала, у Станислава Толстнева возникла пару лет назад.

«Надеюсь, фильм хоть как-то поспособствуют разрешению проблемы мусора на Байкале. Понятно, что экологическая проблема Байкала намного обширнее, чем мусор от туристов!» — отметил автор видеоролика.