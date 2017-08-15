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07:22 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Житель Иркутска снял короткометражный фильм о проблеме мусора на Байкале

Постепенное загрязнение озера туристами обширно представлено в картине.

Источник: IrkutskMedia.ru

Житель Иркутска Станислав Толстнев снял небольшой фильм «Наследие» о злободневной проблеме мусора на Байкале. В картине представлены красивые пейзажи озера, которые в последствие незаметно загрязняются мусором из-за многочисленных отдыхающих. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на видеоролик на странице автора в социальной сети Facebook.

Идея создания короткометражного фильма, посвященного общей проблеме — замусориванию туристами красивых природных мест, в частности Байкала, у Станислава Толстнева возникла пару лет назад.

«Надеюсь, фильм хоть как-то поспособствуют разрешению проблемы мусора на Байкале. Понятно, что экологическая проблема Байкала намного обширнее, чем мусор от туристов!» — отметил автор видеоролика.

Внимание зрителей в фильме будет сфокусировано на том, что может сделать абсолютно каждый: просто убрать за собой.

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