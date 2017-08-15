Житель Иркутска снял короткометражный фильм о проблеме мусора на Байкале
Постепенное загрязнение озера туристами обширно представлено в картине.
Постепенное загрязнение озера туристами обширно представлено в картине.
Житель Иркутска Станислав Толстнев снял небольшой фильм «Наследие» о злободневной проблеме мусора на Байкале. В картине представлены красивые пейзажи озера, которые в последствие незаметно загрязняются мусором
Идея создания короткометражного фильма, посвященного общей проблеме — замусориванию туристами красивых природных мест, в частности Байкала, у Станислава Толстнева возникла пару лет назад.
«Надеюсь, фильм хоть
Внимание зрителей в фильме будет сфокусировано на том, что может сделать абсолютно каждый: просто убрать за собой.