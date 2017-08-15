Турция выделила казахстанским студентам 500 грантов

Отмечается, что в новом учебном году Турция выделяет казахстанским студентам 500 образовательных грантов. Гранты дают возможность получить бесплатное образование в Международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмета Ясави. Студенты, получившие турецкие гранты, 1 год бесплатно обучаются по программе Foundation на подготовительном факультете. Студенты, окончившие программу и успешно сдавшие итоговые экзамены, принимаются на основе гранта Турецкой Республики на 1 курс.

Конкурс проводится по системе Министерства образования и науки РК в соответствие профилирующему предмету по выбранной специальности. Университет является не только образовательным учреждением мирового уровня, но и центром образования и обмена опытом по программе академической мобильности. Ежегодно около 400 студентов получают возможность совершенствовать обучение в течение 1 семестра в передовых университетах Турции и европейских стран. В перспективных планах университета намечены увеличение программ по бакалавриату и магистратуре, развитие образовательного процесса, материально-технической базы, социальной инфраструктуры. На сегодняшний день здесь обучаются студенты из 17 стран мира. Выпускники университета занимают руководящие должности в самых крупных медиахолдингах, учреждениях и организациях Казахстана.