Турция выделила казахстанским студентам 500 грантов
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Международный
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Международный
Отмечается, что в новом учебном году Турция выделяет казахстанским студентам 500 образовательных грантов. Гранты дают возможность получить бесплатное образование в Международном
Конкурс проводится по системе Министерства образования и науки РК в соответствие профилирующему предмету по выбранной специальности. Университет является не только образовательным учреждением мирового уровня, но и центром образования и обмена опытом по программе академической мобильности. Ежегодно около 400 студентов получают возможность совершенствовать обучение в течение 1 семестра в передовых университетах Турции и европейских стран. В перспективных планах университета намечены увеличение программ по бакалавриату и магистратуре, развитие образовательного процесса,
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