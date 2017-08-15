Почему Тяжин так называется?

Кандидат исторических наук из Тяжина Олег Костюнин рассказал, что, вероятнее всего, село Старый Тяжин и посёлок Тяжинский получили название от правого притока Кии — реки Тяжин. В переводе с кетско-котского это значит «солёная река». Но есть несколько этимологических версий. По одной из них, слово «Тяжин» берёт своё начало от реки Тайжасу, расположенной рядом с посёлком Тайжина в Осинниковском районе, что в соединении кетского и шорского языков означает «холодная река». По другой версии, Тяжин с шорского — «каменная берлога».