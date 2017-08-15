Почему нельзя мочить манту?

− Если вы намочите водой манту, осложнений никаких не будет. Однако велика вероятность того, что результат теста может получиться искажённым − стать ложноположительным. Дело в том, что каждый ребёнок на туберкулин реагирует по-разному. У некоторых ребятишек после того, как они намочат место инъекции, кожа краснеет или начинает сильно возвышаться. А ведь большая гиперемия (покраснение) и папула свыше 5 мм уже считаются сомнительным результатом. Тогда ребёнка направляют на консультацию к фтизиатру. Считается, что здоровый ребёнок должен иметь на месте инъекции только след от укола и гиперемию до 1 мм.