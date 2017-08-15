Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
Стоит ли перекусывать сухофруктами?
Путин потребовал письменных объяснений от Ждановой
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
«Полиция и морги в деле». Как работает похоронный бизнесВладимир Путин поручил навести порядок в ритуальном бизнесе. А именно - повысить качество оказываемых услуг и их доступность.
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
СМИ: 34-летняя певица Сати Казанова выходит замуж
Лера Кудрявцева поделилась редким фото семьи - СМИ
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
«Уничтожаем все, что нашли»: пилот РФ о свободной охоте в Сирии
Впервые показан СР-10 с обратной стреловидностью
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
12Растущее напряжение вокруг КНДР
07:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Почему нельзя мочить манту?

На вопрос ответил главный врач медицинской клиники «Доминанта плюс» Валерий Нагорный:

− Если вы намочите водой манту, осложнений никаких не будет. Однако велика вероятность того, что результат теста может получиться искажённым − стать ложноположительным. Дело в том, что каждый ребёнок на туберкулин реагирует по-разному. У некоторых ребятишек после того, как они намочат место инъекции, кожа краснеет или начинает сильно возвышаться. А ведь большая гиперемия (покраснение) и папула свыше 5 мм уже считаются сомнительным результатом. Тогда ребёнка направляют на консультацию к фтизиатру. Считается, что здоровый ребёнок должен иметь на месте инъекции только след от укола и гиперемию до 1 мм.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Коксаки – типичный для курортов вирус. Эксперты
МИД России: ситуация на Корейском полуострове находится на грани
AP: иранский беспилотник приблизился к авианосцу ВМС США
Тысячи людей потребовали отставки Трампа около его небоскреба
СМИ: российские атомные подлодки «исчезнут» с радаров противника
Минтруд не поддержал инициативу о «народных» подарках чиновникам
Каспаров не смог победить Карякина после возвращения в шахматы
МГУ вошел в сотню лучших вузов мира по версии ARWU-2017
Спорт
Каррера должен вернуться. Что не так в «Спартаке» После шести туров действующий чемпион занимает место в нижней части таблицы. Здесь явно что-то не так. Разбираемся, что именно
Авто
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины Необычное ДТП произошло в минувшие выходные на одной из улиц Тулы
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий «Первый канал» раскрыл главную интригу лета — кто займет место Андрея Малахова
Недвижимость
Как правильно хранить вещи в квартире
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Максим Виторган рассекретил фамилию сына Ксении Собчак Актер показал посадочный талон 8-месячного Платона.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь