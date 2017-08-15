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08:42 (мск), источник: Nur.kz

Россия отдала половину озера Казахстану

Озеро Сладкое известно своими необычными свойствами.

Казахстану передали половину озера Сладкое, которое находится в 20 километрах от райцентра Новосибирской области Купино.

«Часть озера и так была на территории Казахстана, проще было эту частичку подвинуть. У нас это озеро незарыбленное, только природу украшает, экономическую деятельность эта демаркация не затрагивает. В нашем районе есть озеро Горькое — вот оно целебное. А озеро Сладкое — это полуозеро-полуболото, совершенно бесполезное», — рассказал корреспонденту НГС. НОВОСТИ глава администрации Купинского района Владимир Шубников.

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Тем не менее, как сообщает пресс-служба администрации района, озеро было популярно среди местных жителей.

«В период сезона охоты данное озеро посещало большое количество любителей охоты как местных жителей, так и приезжающих из тыловых районов Новосибирской и Омской областей.

После проведения демаркационных работ озеро Сладкое находится полностью на территории Республики Казахстан. Во избежание нарушения пограничного режима просим организовать разъяснительную работу среди местного населения, — говорится в сообщении районной администрации. На сайте районных властей указано, что демаркация границы закончилась 10 апреля.

В составе вод озера Сладкое — ионы натрия, хлор, кидрокарбонаты, бор и другие соли. Также там есть соединения салициловой кислоты. По рассказам побывавших на озере, вода там очень мягкая и щелочная — по составу очень похожа на мыльный раствор. В ней легко без всякого порошка и мыла можно отстирать на одежде даже жирные пятна.

Многим туристам на вкус вода кажется сладкой (может, благодаря этому озеро и получило свое название), но на самом деле она соленая. Рыбы и другой живности в водах озера не водится. Из-за своего состава озеро не замерзает зимой.

Рассказывают, что верный конь Пугачева, весь израненный, пал в озерный ил, полежал немного и встал совсем здоровым. «Ах, какое сладкое озеро!» — воскликнул будто бы тогда Пугачев, и с тех пор название это осталось в памяти потомков.

Многие ездят туда и с медицинскими целями: водами и грязями озера можно лечить кожные заболевания, болезни желудка и кишечника, пародонтоз, аллергию, заболевания опорно-двигательной системы, укреплять иммунитет, улучшить состояние волос. Максимальная глубина — 1 метр 80 сантиметров, поэтому озеро считается безопасным.

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