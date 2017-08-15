Число южноуральцев, пострадавших от укусов клещей, выросло в полтора раза
В Челябинской области почти в полтора раза выросло число жителей, которые пострадали от укуса клещей.
В Челябинской области почти в полтора раза выросло число жителей, которые пострадали от укуса клещей.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным на 11 августа в медицинские учреждение области обратилось 19 тысяч 468 человек, укушенных клещом. За аналогичный период 2016 года пострадало 13 тысяч 547 человек.
Среди укушенных в этом году 4 тысячи 379 детей, в прошлом году за этот же период пострадало 2 тысячи 978 детей.
Сорок не привитых жителей области заболели клещевым энцефалитом, а 36 человек — клещевым боррелиозом. Практически каждый пятый исследованный в лаборатории клещ (21,1%) инфицирован возбудителем боррелиоза, 2,9% — вирусом клещевого энцефалита.