Число южноуральцев, пострадавших от укусов клещей, выросло в полтора раза

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным на 11 августа в медицинские учреждение области обратилось 19 тысяч 468 человек, укушенных клещом. За аналогичный период 2016 года пострадало 13 тысяч 547 человек.

Среди укушенных в этом году 4 тысячи 379 детей, в прошлом году за этот же период пострадало 2 тысячи 978 детей.