В Башкирию возвращается летнее тепло

Над республикой снова засияло августовское солнце, ближайшие три дня, до конца рабочей недели, ожидается умеренно-теплая погода. Осадков, по большей части, не предвидится, лишь местами пройдут дожди. При этом, без сюрпризов не обойдется — все-таки осень не за горами.