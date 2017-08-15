В Башкирию возвращается летнее тепло
Правда, ночью в некоторых районах будет всего +4 и даже меньше.
Правда, ночью в некоторых районах будет всего +4 и даже меньше.
Над республикой снова засияло августовское солнце, ближайшие три дня, до конца рабочей недели, ожидается
— Ночью будет 9−14 со знаком плюс, а в северных и горных районах — до +4, — поведала журналистам ГТРК «Башкортостан» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Башгидрометцентра Людмила Вафина. — А днем ожидается +21…+26.
Как долго жителям Башкирии предстоит наслаждаться теплом, неизвестно.