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08:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирию возвращается летнее тепло

Правда, ночью в некоторых районах будет всего +4 и даже меньше.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 89% 759 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Reuters

Над республикой снова засияло августовское солнце, ближайшие три дня, до конца рабочей недели, ожидается умеренно-теплая погода. Осадков, по большей части, не предвидится, лишь местами пройдут дожди. При этом, без сюрпризов не обойдется — все-таки осень не за горами.

— Ночью будет 9−14 со знаком плюс, а в северных и горных районах — до +4, — поведала журналистам ГТРК «Башкортостан» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Башгидрометцентра Людмила Вафина. — А днем ожидается +21…+26.

Как долго жителям Башкирии предстоит наслаждаться теплом, неизвестно.

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