Сброс воды проводят в водохранилищах Приморья

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 15 августа, PrimaMedia.

Проверку гидротехнических сооружений, расположенных в пострадавших от паводка районах Приморья, провели во вторник, 15 августа, по поручению Губернатора края Владимира Миклушевского. Первый объект, который проинспектировала специальная комиссия, — Куликовское водохранилище в Октябрьском районе, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на администрацию Приморья.

В состав комиссии вошли специалисты краевого департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, Ростехнадзора и МЧС.

Как отметила заместить директора краевого департамента Наталья Федорец, в результате прошедших ливней переливов водохранилища не было. В данный момент проводятся превентивные меры — сброс воды на случай сильных дождей.

«Чтобы не допустить переливов открыты донные водовыпуски, через которые вода активно уходит из водохранилища. Также идет сброс через аварийный водовыпуск», — прокомментировала Наталья Федорец.

За уровнем воды постоянно следят специалисты районного отдела ГО и ЧС. По словам представителя МЧС Александра Юношева, сейчас этот уровень в норме, водохранилище не представляет угрозы для жителей ближайшего села Струговка.

«Водохранилище было устойчивым к прошедшим ливням. Здесь постоянно дежурили специалисты, водолазы чистили донный водовыпуск. Чтобы избежать аварийных ситуаций Ростехнадзор рекомендовал поддерживать данное водохранилище на безопасном “мертвом уровне”, то есть на таком, ниже которого объект не может нормально эксплуатироваться», — сказал он.