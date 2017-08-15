В Новосибирске зафиксированы первые случаи заболевания вирусом Коксаки
По крайне мере, симптомы очень похожи. В поликлиники города обращаются туристы, вернувшиеся из зарубежных поездок.
По крайне мере, симптомы очень похожи. В поликлиники города обращаются туристы, вернувшиеся из зарубежных поездок.
Напомним, тревожные сообщения стали приходить из Турции почти две недели назад.
Наши соотечественники, отдыхавшие на морских курортах, жаловались на плохое самочувствие и появление сыпи на теле.
Сейчас, когда большая часть из них уже вернулись домой, аналогичные симптомы стали появляться и у тех, кто не выезжал из города.