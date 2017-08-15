В Новосибирске зафиксированы первые случаи заболевания вирусом Коксаки

Напомним, тревожные сообщения стали приходить из Турции почти две недели назад.

Наши соотечественники, отдыхавшие на морских курортах, жаловались на плохое самочувствие и появление сыпи на теле.

Сейчас, когда большая часть из них уже вернулись домой, аналогичные симптомы стали появляться и у тех, кто не выезжал из города.