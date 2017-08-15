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08:33 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске зафиксированы первые случаи заболевания вирусом Коксаки

По крайне мере, симптомы очень похожи. В поликлиники города обращаются туристы, вернувшиеся из зарубежных поездок.

Напомним, тревожные сообщения стали приходить из Турции почти две недели назад.

Наши соотечественники, отдыхавшие на морских курортах, жаловались на плохое самочувствие и появление сыпи на теле.

Сейчас, когда большая часть из них уже вернулись домой, аналогичные симптомы стали появляться и у тех, кто не выезжал из города.

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