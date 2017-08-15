В Уфе Курбан-байрам отпразднуют в 23 мечетях

1 сентября в Уфе пройдут праздничные проповеди посвященные празднику Курбан-байрам. В пресс-службе городской администрации рассказали, что день жертвоприношения отметят в 23 мечетях столицы.

Праздновать Курбан-байрам начинают с самого раннего утра. Сперва мусульмане совершают омовение и идут на молитву в мечеть. После этого верующие отправляются на кладбище — почтить память предков. А следом проходит ритуальное жертвоприношение животных, в знак готовности служить Богу.