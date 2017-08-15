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08:27 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе Курбан-байрам отпразднуют в 23 мечетях

Праздник состоится 1 сентября.

1 сентября в Уфе пройдут праздничные проповеди посвященные празднику Курбан-байрам. В пресс-службе городской администрации рассказали, что день жертвоприношения отметят в 23 мечетях столицы.

Праздновать Курбан-байрам начинают с самого раннего утра. Сперва мусульмане совершают омовение и идут на молитву в мечеть. После этого верующие отправляются на кладбище — почтить память предков. А следом проходит ритуальное жертвоприношение животных, в знак готовности служить Богу.

После этого мусульманин должен обязательно накормить бедных и голодных.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Aleksandr Antonov
Он наверное больше бы запомнился первоклашкам - когда с напутствием о хорошей учебе, получили бы напутствие от слуг аллаха о праведной жизни?
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