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08:45 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Чем запомнится белорусская экспозиция на «ЭКСПО-2017» в Астане

В Астане на международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 с успехом прошел Национальный день Беларуси. В минувший уик-энд белорусский выставочный павильон посетили премьер-министры Беларуси и Казахстана Андрей Кобяков и Бакытжан Сагинтаев.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Участие в такого рода форумах, собирающих представителей более 100 государств и сотни тысяч бизнесменов и туристов, это превосходный шанс для Беларуси еще раз заявить о себе, удивить мир новейшими разработками, найти новых инвесторов и партнеров по бизнесу. Уникальность ЭКСПО Андрей Кобяков оценил емко и лаконично:

— Посетители выставки имеют великолепную возможность совершить кругосветное путешествие за один день, увидеть собственными глазами, как разнообразна мировая цивилизация, как прекрасна наша планета. Концепция Национального павильона Беларуси построена именно на этих идеях.

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Отмечу, что белорусы привезли в Астану полсотни разработок: от новых машин и материалов до лазеров и космических технологий. Такое многообразие продиктовано не только тематикой нынешней экспозиции — Энергия будущего, но и самой жизнью. Человечество постепенно переходит от традиционного газа и угля на энергию солнца, воды, ветра, атома. Наша страна в тренде, а обмен опытом в сфере энергоэффективности никогда не будет лишним.

К слову, белорусский павильон вызвал огромный интерес участников и гостей форума. Его посещают едва ли не чаще других. А кадры суперсовременной разработки наших машиностроителей — электробуса с огромной надписью Продано — вмиг облетели весь мир.

— Наш павильон очень востребован у посетителей ЭКСПО — за время работы выставки его посетили более 150 тысяч человек. Это где-то на 30 процентов больше, чем средний показатель посещений павильонов по выставке, — рассказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

Накануне в Астане прошло заседание Евразийского межправительственного совета. Премьер-министры Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Армении договорились разработать дорожную карту по устранению ограничений во взаимной торговле. Ожидается, что документ будет готов уже этой осенью. Наша страна рассчитывает, что с будущего года заработает новый Таможенный кодекс ЕАЭС, направленный на создание комфортных условий для бизнес-среды, повышение транзитной, инвестиционной и туристической привлекательности стран союза.

По итогам обсуждения главы правительств подписали с десяток документов, в том числе план мероприятий по реализации согласованной транспортной политики, предполагающий создание до 2020 года общего рынка услуг воздушного транспорта. Не исключено, что в следующем году также может быть подписан Договор о пенсионном обеспечении граждан стран ЕАЭС, гарантирующий всем гражданам союза равные права в этой сфере.

На двусторонней встрече главы правительств Беларуси и Казахстана Андрей Кобяков и Бакытжан Сагинтаев выразили готовность максимально активизировать торгово-экономическое взаимодействие и вернуть взаимный товарооборот на уровень 1 миллиарда долларов. Стратегические направления сотрудничества до 2026 года планируется закрепить во время предстоящего официального визита в Минск президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

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