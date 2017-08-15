Шоу «Голоса Екатеринбурга» стартует в День города у Театра драмы

Как сообщили ЕАН организаторы, проект Русской медной компании реализован при поддержке главы Свердловской области.

В конкурсе вокального мастерства примут участие певцы из трех возрастных групп: дети от 8 до 14 лет, юноши и девушки от 15 до 23 лет и взрослые старше 24 лет.

Победитель в каждой номинации получит денежный приз в размере 100 тысяч рублей. Ведущий шоу — Дмитрий Нагиев.

Оценивать конкурсантов будут Валерий Меладзе, Полина Гагарина и Александр Пантыкин.

Напомним, на предварительном кастинге в Екатеринбурге в каждой возрастной группе были отобраны 5 человек. Московское жюри отсеяло еще двоих в каждой номинации. Они примут участие в общих номерах в День города, но за главный приз не поборются.

Праздник начнется в 18:00. Его откроют общим музыкальным номером все конкурсанты, исполнив кавер-версию песни «Если вы не бывали в Свердловске». Затем зрителям будет представлено жюри и конкурсанты. Для каждого конкурсанта подготовлена видеовизитка.

Полуфиналы в возрастных группах пройдут от самых младших к взрослым участникам. Помимо решения жюри предусмотрено SMS-голосование зрителей, собравшихся на площади.

После оглашения решений по последнему полуфиналу сольный концерт даст Полина Гагарина. Затем в том же порядке пройдут финалы в трех возрастных группах и состоится торжественное награждение победителей.