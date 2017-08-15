В Челябинске 35 детсадов закрыли на карантин

Источник: AFP 2017

В городе уже зафиксировано 29 случаев заболевания, из них 15 случаев — энтеровирусный менингит. По сравнению с прошлым годом число заболевших выросло в 3,2 раза. Случаи отмечены во всех районах города. Об это агентству «Урал-пресс-информ» рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

По данным ведомства, также зафиксирован случай серозного менингита в детском санатории «Солнышко» Аргаяшского муниципального района. Руководством учреждения проведены необходимые профилактические меры.

Всего с начала года в области зарегистрировано 42 случая энтеровирусной инфекции, в том числе 25 случаев энтеровирусного менингита и 17 случаев энтеровирусного фарингита. По сравнению с прошлым годом число заболевших выросло в 1,7 раза. Заболевание фиксируется в Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Еманжелинске и Красноармейском муниципальном районе.