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08:45 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске 35 детсадов закрыли на карантин

В 35 детских садах Челябинска введены карантинные мероприятия по энтеровирусной инфекции.

Источник: AFP 2017

В городе уже зафиксировано 29 случаев заболевания, из них 15 случаев — энтеровирусный менингит. По сравнению с прошлым годом число заболевших выросло в 3,2 раза. Случаи отмечены во всех районах города. Об это агентству «Урал-пресс-информ» рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

По данным ведомства, также зафиксирован случай серозного менингита в детском санатории «Солнышко» Аргаяшского муниципального района. Руководством учреждения проведены необходимые профилактические меры.

Всего с начала года в области зарегистрировано 42 случая энтеровирусной инфекции, в том числе 25 случаев энтеровирусного менингита и 17 случаев энтеровирусного фарингита. По сравнению с прошлым годом число заболевших выросло в 1,7 раза. Заболевание фиксируется в Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Еманжелинске и Красноармейском муниципальном районе.

Чтобы избежать заражения, специалисты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки с мылом перед едой, после посещения туалета, после возвращения с улицы; использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду; соблюдать температурные условия хранения пищи, употреблять в пищу продукты с известными сроками хранения; тщательно мыть фрукты, ягоды, овощи; ограничивать допуск детей в бассейны до стабилизации эпидемиологической ситуации, при появлении симптомов заболевания своевременно обращаться за медицинской помощью.

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