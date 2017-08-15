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08:36 (мск), источник: Новости Перми

Пермяки воспользовались платными парковками более 2-х миллионов раз

Платные парковки появились в центре города ровно год назад — 15 августа. За это время, по мнению представителей департамента дорог и транспорта, пермяки стали более рационально подходить к выбору парковочных мест.

За год работы системы платных парковок водители воспользовались услугой более 2,1 млн раз. По итогам года самым популярным способом оплаты стала отправка SMS-сообщения, им воспользовалось 80% пользователей парковок. С помощью паркоматов стоянку оплачивает 10% водителей, еще 10% выбирают мобильное приложение, сайт и платежные терминалы, сообщает администрация Перми.

— Главным результатом внедрения платных парковок можно назвать снижение стихийных парковок в центральной части города. Автовладельцы уже привыкли к тому, что существуют специальные парковочные карманы, и не занимают газоны и тротуары в зоне действия платных парковок. Кроме того, бесперебойно функционирует и система контроля парковочного пространства, — отметил начальник городского департамента дорог и транспорта Илья Денисов.

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