Пермяки воспользовались платными парковками более 2-х миллионов раз

За год работы системы платных парковок водители воспользовались услугой более 2,1 млн раз. По итогам года самым популярным способом оплаты стала отправка SMS-сообщения, им воспользовалось 80% пользователей парковок. С помощью паркоматов стоянку оплачивает 10% водителей, еще 10% выбирают мобильное приложение, сайт и платежные терминалы, сообщает администрация Перми.



— Главным результатом внедрения платных парковок можно назвать снижение стихийных парковок в центральной части города. Автовладельцы уже привыкли к тому, что существуют специальные парковочные карманы, и не занимают газоны и тротуары в зоне действия платных парковок. Кроме того, бесперебойно функционирует и система контроля парковочного пространства, — отметил начальник городского департамента дорог и транспорта Илья Денисов.