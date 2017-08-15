Расследование крушения Ту-154 под Сочи продлили до 25 декабря

«Дело будет расследоваться до 25 декабря — года со дня авиакатастрофы», — сказал собеседник агентства.

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Он отметил, что продление срока следствия связано с большим объемом юридических формальностей, в том числе связанных с оформлением факта смерти пассажиров самолета, которые предстоит выполнить.

«Как известно, несколько тел погибших еще не обнаружено», — сообщил источник. Он не исключил, что срок следствия может быть продлен еще раз, и после 25 декабря.

В министерстве обороны России по итогам расследования катастрофы ранее заявили, что крушение Ту-154 под Сочи могло произойти из-за нарушения пространственной ориентировки командира, что привело к его ошибочным действиям при управлении судном.

«Не установлено никаких нарушений правил заправки самолета топливом в аэропорту города Сочи или воздействие внешних факторов», — заявили в Минобороны.

«Комиссией не выявлено нарушений действующих требований, касающихся рассадки пассажиров в салоне Ту-154, а также загрузки и центровки перевозимого груза, вес которого составлял 152 кг», — сообщили в ведомстве.

В комиссию по расследованию катастрофы входили эксперты Минобороны РФ, представители Минтранса, Межгосударственного авиационного комитета, Минпромторга и авиационного концерна «Туполев».