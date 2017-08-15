Расследование крушения Ту-154 под Сочи продлили до 25 декабря
Москва. 15 августа. INTERFAX.RU — Срок следствия по делу о крушении самолета Ту-154 под Сочи продлен до конца декабря, сообщил «Интерфаксу» во вторник источник, знакомый с ситуацией.
Москва. 15 августа. INTERFAX.RU — Срок следствия по делу о крушении самолета Ту-154 под Сочи продлен до конца декабря, сообщил «Интерфаксу» во вторник источник, знакомый с ситуацией.
«Дело будет расследоваться до 25 декабря — года со дня авиакатастрофы», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что продление срока следствия связано с большим объемом юридических формальностей, в том числе связанных с оформлением факта смерти пассажиров самолета, которые предстоит выполнить.
«Как известно, несколько тел погибших еще не обнаружено», — сообщил источник. Он не исключил, что срок следствия может быть продлен еще раз, и после 25 декабря.
В министерстве обороны России по итогам расследования катастрофы ранее заявили, что крушение Ту-154 под Сочи могло произойти
«Не установлено никаких нарушений правил заправки самолета топливом в аэропорту города Сочи или воздействие внешних факторов», — заявили в Минобороны.
«Комиссией не выявлено нарушений действующих требований, касающихся рассадки пассажиров в салоне Ту-154, а также загрузки и центровки перевозимого груза, вес которого составлял 152 кг», — сообщили в ведомстве.
В комиссию по расследованию катастрофы входили эксперты Минобороны РФ, представители Минтранса, Межгосударственного авиационного комитета, Минпромторга и авиационного концерна «Туполев».
Самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря прошлого года. Лайнер упал в акватории Черного моря близ сочинского побережья. Всего на борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, артистов ансамбля имени Александрова, главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.