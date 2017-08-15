Ловля лакедры может стать визитной карточкой туристического Приморья

21 лакедру сумела добыть одна из команд. Это своеобразный рекорд, учитывая, что отдельные команды к окончанию времени взвешивания имели в активе ноль.

Настоящее действо в стиле «охота за диким тунцом» развернулась в Японском море. Более 15 команд сражались за главный денежный приз в 50 тысяч рублей. На воде разгорелся настоящий рыболовный экшен. Отдельные команды в день соревнований прошли более 350 километров, обловив в течении дня акватории островов Аскольд, Русский, Карамзина, Рейники, Риккорда, Стенина, Большой Пелис.

В 6.30 утра команды уже были на старте в бухте Новик (внутренняя бухта острова Русский). Большинство экипажей занимаются этой рыбалкой уже несколько лет. Почти две недели команды активно готовились, каждый день выходили в море и тестировали работу приманок.

Как рассказали участники «Народной Рыбалки» путь к трофеям был труден. Приморские рыбаки учились облавливать большую рыбу, а именно лакедру или как ее еще принято называть желтохвостом 2012 году.

Лакедра является южным мигрантом. До 2012 года целенаправленно лакедру не ловили. Но первые рыбаки обратились к опыту японских и корейских рыбаков. Согласно их наблюдениям, одна из разновидностей лакедры — бури — начинает подходить к их побережью уже в апреле, когда температура воды прогревается выше 13 градусов. Сначала она кормится кальмаром, но особую активность и массовость проявляет при появлении у берегов больших косяков иваси и анчоуса. Это происходит во второй половине апреля и мае, когда вода прогревается выше 14 градусов. При достижении температуры воды 18 градусов бури покидает акваторию и перемещается за кормовой базой вдоль побережья к северу в более холодные воды. Другой вид лакедры —хирамаса— может не образовывать большие косяки, способна охотиться поодиночке, оставаться на одном месте очень долго вплоть до того, как вода не прогреется до 25 градусов, хотя уже при температуре 22 градуса ее активность и концентрация значительно снижаются. Основные районы лова на Дальнем Востоке это острова Русский, Рейники, Желтухина, Аскольд и залив Восток.

Выпушенная ракета ознаменовала начало борьбы. Еще до начала соревнований было понятно, что команды будут выбирать собственную стратегию лова. Так, часть команд сразу сделала ставку на поиск скоплений в открытом море, и их расчет оказался правильным.

Первые «котлы» были замечены в районе острова Желтухина по направлению к банке Зубра. Несколько команд окружили котел и начали бомбардировать котлы стиками. «Котел» в такой рыбалке означает, что стая лакедры находит клубок корма (анчоус, иваси) и начинает выдавливать его на поверхность, где и происходит атака. Выдавленную рыбу видят чайки, которые также начинают активно кормиться. Именно по чайкам рыбаки и находят косяки.

Однако нахождение котла не гарантирует улова. Окружив котел, три команды активно кидали приманки в бурлящую воду, но взять рыбу не смогли. Оказывается, здесь должна присутствовать определенная удача. Чтобы добыть рыбу с котла, необходимо доставить приманку ей под нос. И не просто доставить, а выбрать правильный котловой стик, который будет напоминать рыбешку в котле. Доставить значит кинуть его на 50−80 метров.

«Стик» — это особая, упрощенная разновидность воблера, основной его задачей в процессе ловли является движение на поверхности воды либо на незначительной глубине — в подповерхностном слое. Именно поэтому у стикбейта, в отличие от классического воблера, нет лопасти, которая обеспечивает заныривание и заглубление.

Пока одни команды гонялись за котлами, другие активно джиговали в районе острова Карамзина. Джиггинг был изобретен в Азии и этот способ ловли заключается в проводке металлической приманки имитирующей рыбку от дна до борта лодки. Учитывая глубину и вес приманки, это рыбалка требует хорошей физической подготовки. Увы, активный джиггинг не дал результата, либо рыбы поднялась на поверхность, либо ей не нравились приманки.

Тем временем несколько команд уже обрыбились. Преследование котлов дало результаты. Первая лакедра на борту, правда, рыба некрупная, а значит с такими экземплярами, победить в главной номинации будет сложно.

Часть команд принимает решение искать трофейную рыбу на чистой воде. Как оказалось, они выбрали верную тактику. «Около 9 утра мы переместились в район косы на острове Моисеева, — рассказывает победитель номинации “БИГ ФИШ” Денис Хализов. — Визуально наблюдали, как рыба плещется, а вылетавший из воды анчоус подтвердил предположения, что рыба от берега еще не ушла. Первый выход рыбы был фактически через 15 минут забросов. Рыба вышла в 20 метрах от борта катера и взяла стик. Второй выход рыбы через полчаса, также с чистой воды. Рыба выходила несколько раз, и, в конце концов, соблазнилась стиком “сардиной”. Также было несколько выходов у моего напарника. Крупная рыба преследовала его приманки, но в заключительном броске промахнулась».

Утренний «жор» стих к 11 часам. Большинство команд решили переместиться к острову Стенина. Рыба у острова была, но не так много, как рассчитывали участники. Сказалось опреснение воды после тайфуна, вода на акватории была желтого оттенка.

Тем не менее, команды поймали несколько рыб. Но большинство команд ушли от островов в сторону открытого моря. И здесь команды показали себя. Экипаж Алексея Резнюка привез на взвешивание 21 рыбу. Хороший результат показала команда «Волна». Рыболовы взяли 7 лакедр.

Итоги соревнований подводились на Токаревской кошке. В общей сложности команды добыли 48 экземпляров желтохвоста.