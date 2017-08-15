В Челябинске началась «перепись» участков, свободных для захоронения

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» директор МУП «Служба городских кладбищ» Мария Кольцова, сейчас территория разбивается на участки площадью по 5 квадратных метров. Они будут предоставляться для захоронения на безвозмездной основе. Кстати, именно на «Митрофановском» кладбище сохранился самый большой резерв земельных участков, пригодных для новых захоронений.

«На сегодняшний день определены и вынесены на местности границы семи городских погостов: “Митрофановское”, “Успенское”, “Градское”, “Шершневское”, “Махмутовское”, “Сухомесовское”, “Братское”. Границы остальных кладбищ планируется вынести в 2017 году», — рассказала Мария Кольцова.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», генпрокуратура России совместно с МВД России проведет комплексную проверку всей сферы ритуальных услуг. Соответствующее указание содержится в перечне поручений, подписанных президентом России Владимиром Путиным. Согласно данным проверки, проведенной контрольным управлением администрации президента, в России оборот неучтенного рынка ритуальных услуг составляет порядка 120−150 миллиардов рублей в год.

Также президент поручил организовать оказание бесплатных услуг по погребению в рамках гарантированного перечня по принципу «одного окна» с использованием номера пенсионного страхования. Правительство также должно закончить разработку закона об организации ритуальных услуг и сформировать единый подход к оказанию ритуальных услуг по всей России. Он предполагает создание специализированных служб, определение стоимости услуг, учет граждан, ответственных за места захоронения. Кроме того, Минстрой, который выступает регулятором этого сектора экономики, должен провести инвентаризацию действующих и заброшенных кладбищ.

«База данных по захоронениям в Челябинске есть, но требуется новая перепись усопших. Второй момент — это вопрос, связанный с установкой ограждения, в том числе по периметру этих кладбищ, чтобы не было захоронений на захватываемых территориях. И третий момент — это создание нормальных условий для работников муниципального казенного учреждения, для функционирования нашей службы. Процедура предоставления земельного участка — это задание муниципального казенного учреждения. А для того, чтобы это был объективный подход, чтобы не было никакого коррупционного намека на действия работников муниципального казенного учреждения, мы как раз и начали работу по инвентаризации. Чтобы у человека была максимальная информация о том, где он может похоронить своего близкого, — рассказал первый заместитель главы Челябинска Юрий Параничев.