Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
Ученые вывели идеальный график повседневной жизни
Путин потребовал письменных объяснений от Ждановой
Adidas закрывает розничные магазины в России
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины
Инспекторам ГИБДД запретят курить и грубить
СМИ: 34-летняя певица Сати Казанова выходит замуж
Лера Кудрявцева поделилась редким фото семьи - СМИ
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
«Уничтожаем все, что нашли»: пилот РФ о свободной охоте в Сирии
Впервые показан СР-10 с обратной стреловидностью
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
8Путин выпустил мальков омуля
09:03 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске началась «перепись» участков, свободных для захоронения

На «Митрофановском» кладбище Челябинска началась работа по определению свободных участков для захоронения, так называемая инвентаризация.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» директор МУП «Служба городских кладбищ» Мария Кольцова, сейчас территория разбивается на участки площадью по 5 квадратных метров. Они будут предоставляться для захоронения на безвозмездной основе. Кстати, именно на «Митрофановском» кладбище сохранился самый большой резерв земельных участков, пригодных для новых захоронений.

«На сегодняшний день определены и вынесены на местности границы семи городских погостов: “Митрофановское”, “Успенское”, “Градское”, “Шершневское”, “Махмутовское”, “Сухомесовское”, “Братское”. Границы остальных кладбищ планируется вынести в 2017 году», — рассказала Мария Кольцова.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», генпрокуратура России совместно с МВД России проведет комплексную проверку всей сферы ритуальных услуг. Соответствующее указание содержится в перечне поручений, подписанных президентом России Владимиром Путиным. Согласно данным проверки, проведенной контрольным управлением администрации президента, в России оборот неучтенного рынка ритуальных услуг составляет порядка 120−150 миллиардов рублей в год.

Также президент поручил организовать оказание бесплатных услуг по погребению в рамках гарантированного перечня по принципу «одного окна» с использованием номера пенсионного страхования. Правительство также должно закончить разработку закона об организации ритуальных услуг и сформировать единый подход к оказанию ритуальных услуг по всей России. Он предполагает создание специализированных служб, определение стоимости услуг, учет граждан, ответственных за места захоронения. Кроме того, Минстрой, который выступает регулятором этого сектора экономики, должен провести инвентаризацию действующих и заброшенных кладбищ.

«База данных по захоронениям в Челябинске есть, но требуется новая перепись усопших. Второй момент — это вопрос, связанный с установкой ограждения, в том числе по периметру этих кладбищ, чтобы не было захоронений на захватываемых территориях. И третий момент — это создание нормальных условий для работников муниципального казенного учреждения, для функционирования нашей службы. Процедура предоставления земельного участка — это задание муниципального казенного учреждения. А для того, чтобы это был объективный подход, чтобы не было никакого коррупционного намека на действия работников муниципального казенного учреждения, мы как раз и начали работу по инвентаризации. Чтобы у человека была максимальная информация о том, где он может похоронить своего близкого, — рассказал первый заместитель главы Челябинска Юрий Параничев.

Проверки рынка ритуальных услуг начнутся в ближайшее время. Доклад на столе у президента должен лежать не позднее 1 декабря этого года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Дубровский: В Челябинске за шумом рекламы не слышно мелодии большого города
МИД России: ситуация на Корейском полуострове находится на грани
СМИ: российские атомные подлодки «исчезнут» с радаров противника
Тысячи людей потребовали отставки Трампа около его небоскреба
Источник: расследование крушения Ту-154 в Сочи продлено
Спасатели приостановили поиски четырех шахтеров на руднике «Мир»
Каспаров не смог победить Карякина после возвращения в шахматы
МГУ вошел в сотню лучших вузов мира по версии ARWU-2017
Спорт
Каррера должен вернуться. Что не так в «Спартаке» После шести туров действующий чемпион занимает место в нижней части таблицы. Здесь явно что-то не так. Разбираемся, что именно
Авто
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины Необычное ДТП произошло в минувшие выходные на одной из улиц Тулы
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий «Первый канал» раскрыл главную интригу лета — кто займет место Андрея Малахова
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Изменены правила включения в реестр обманутых дольщиков
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Максим Виторган рассекретил фамилию сына Ксении Собчак Актер показал посадочный талон 8-месячного Платона.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь