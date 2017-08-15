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09:05 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске поднимут уровень воды в пруду «Девичьи слезы» и благоустроят скверы

В Челябинске взялись за благоустройство «Семейного сквера» в Ленинском районе. В ходе работ предстоит повысить уровень воды в пруду «Девичьи слезы», который достиг критической отметки, что позволит наладить и работу фонтана в этом сквере.

Пруд «Девичьи слезы» расположен в Ленинском районе Челябинска между улицами Агалакова и Шота Руставели. Этот водоем — рукотворный. До 1917 года пруд принадлежал Одигитриевскому женскому монастырю. Пруд был вырыт вручную руками монахинь и послушниц монастыря. Вырыт он был для полива сада, огорода и других хозяйственных нужд. Глубина — 10 м, форма пруда круглая с высокими и голыми берегами. Сейчас пруд местные жители используют в качестве места приятного времяпровождения и называют как произведение Платонова — «Котлован.

Проект «Формирование комфортной городской среды», который реализуется в настоящее время в Челябинске, предполагает благоустройство семи общественных территорий города — парков и скверов. Общая сумма финансирования работ составляет 81 366, 40 миллиона рублей. Так, в сквере «Семейный» идут работы по благоустройству территории: устанавливаются опоры освещения, асфальтируются дорожки, идет очистка пруда «Девичьи слезы». Работы выполнены на 60 процентов.

«К трудностям можно отнести обмеление пруда “Девичьи слезы”. Уровень воды достиг критической отметки. Из-за этого затруднен процесс функционирования фонтана. Сейчас принимаются технологические решения по наполнению водой пруда, в частности, это бурение скважины», — рассказал агентству «Урал-пресс-информ» начальник управления культуры администрации Челябинска Дмитрий Назаров.

Продолжаются работы по благоустройству «Сада Победы». Они выполнены уже на 60 процентов. Ведется работа по выравниваю грунта под спортивные площадки «Уличный спортзал» и «Детская площадка». Аналогичная ситуация в парке имени Тищенко.

Спортивная площадка «Уличный спортзал» будет установлена в парке имени Гагарина. Сейчас там ведутся работы по выравниванию грунта и наносится разметка для монтажа площадки.

Планируется, что большая часть работ по благоустройству общественных территорий завершится к 10 сентября.

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