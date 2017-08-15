Кемеровчанин отправится в тюрьму за изнасилование незнакомой женщины

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, мужчина совершил преступление 1 сентября прошлого года. На безлюдной тропинке он встретил женщину, накинул ей на шею шнурок и завел в высокие кусты. Там он совершил преступление сексуального характера, после чего скрылся. Женщина сопротивлялась, поцарапала насильнику лицо. Она обратилась за помощью к прохожим, которые вызвали полицейских. Но задержать преступника по горячим следам не удалось.