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08:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Кемеровчанин отправится в тюрьму за изнасилование незнакомой женщины

36-летний мужчина уже отбывал наказание за аналогичное преступление.

Житель областного центра отправится в тюрьму за преступление сексуального характера.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, мужчина совершил преступление 1 сентября прошлого года. На безлюдной тропинке он встретил женщину, накинул ей на шею шнурок и завел в высокие кусты. Там он совершил преступление сексуального характера, после чего скрылся. Женщина сопротивлялась, поцарапала насильнику лицо. Она обратилась за помощью к прохожим, которые вызвали полицейских. Но задержать преступника по горячим следам не удалось.

Личность мужчины определили благодаря пятнам крови, оставшимся на одежде потерпевшей. Оказалось, что насильником был уже отсидевший за подобное преступление кемервочанин. Когда его задержали, он сознался в содеянном. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что он вменяем. 36-летнего мужчину признали виновным по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Он отправится в колонию особого режима на 5 лет с ограничением свободы сроком на 1 год.

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