Кемеровчанин отправится в тюрьму за изнасилование незнакомой женщины
36-летний мужчина уже отбывал наказание за аналогичное преступление.
36-летний мужчина уже отбывал наказание за аналогичное преступление.
Житель областного центра отправится в тюрьму за преступление сексуального характера.
Как сообщает
Личность мужчины определили благодаря пятнам крови, оставшимся на одежде потерпевшей. Оказалось, что насильником был уже отсидевший за подобное преступление кемервочанин. Когда его задержали, он сознался в содеянном.