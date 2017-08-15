Во Владивосток приедут танцоры танго со всего мира

Этот страстный и завораживающий танец пришел во Владивосток в начале 2000-х годов. Изначально рн существовал в формате показательного шоу, пока основатель клуба «Nuestro» Сергей Белокопытов с единомышленниками не доехали до столицы аргентинского танго Буэнос-Айрес и не привезли социальное танго во Владивосток.

Социализация-то, что отличает этот формат от показательных выступлений и притягивает к себе новых фанатов танго. Люди погружаются в культуру, проходят школу танца, изучая базовые необходимые вещи, а потом приходят на милонги, где на одном танцполе встречаются вместе профессионалы и новички.

За кажущейся простотой движения пар под музыку стоит целая культура, ритуал вечера «кабасео». Диджей ставит музыку, задает атмосферу и настроение танца, а тангеро выбирает себе партнершу, но делает он это глазами. Только после согласия девушки пара выходит на паркет. В любой точке мира пересечь зал и протянуть даме руку будет является крайней формой неуважения и незнания традиций.

Партнер не может оставить даму посередине «танды» — музыки, которую включил диджей, он должен дождаться «картины», в дословном переводе с испанского — занавес, когда пары расходятся и отдыхают. В среднем «танда» составляет 4 мелодии.

Во время «танги» пара движется против часовой стрелки, таким образом замедляется ход времени: стрелки часов идут в одну сторону, а танцоры танго двигаются в противоположном направлении.

«Милонга — это то место, куда ты приходишь, чтобы социализироваться. Возможно, вы не потанцуете в этот вечер, но обязательно пообщаетесь с людьми своего круга, а повод всегда найдется. Здесь собираются люди, которые регулярно выезжают в другие города, посещают крупные фестивали, приходят на милонги, где независимо от знания языка можно почувствовать культуру с помощью языка танца.», — поделилась своими наблюдениями танцор клуба Елена Шумихина.

Настоящие «тангоманы» живут этой культурой даже за пределами танцевального зала: они слушают эту музыку, смотрят видео известных тангеров, желая перенять мастерство и поскорее торопятся на занятие, чтобы отработать это на практике. Они без конца оттачивают свои движения, которые никогда не будут идеальными. Это лишь путь, по которому каждый из них идет к недостижимому совершенству танца. Притом большинство людей, погруженных в это всем сердцем, не связаны с танго профессионально. Они ходят на свою основную работу, а все свободное время проводят в клубе, где живут под ритмы любимого танца.

«Танго живет в каждом. Это как дышать и смотреть на море. Ты его ощущаешь и наполняешься этой силой и энергией», — считает танцор Андрей Яковлев.

Во время «Nuestrotangoweekend», который в четвертый раз проходит во Владивостоке, танцевальные залы наполняются энергией более чем от 500 участников из разных уголков планеты.