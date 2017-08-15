НАСА показало снимок разорванной галактики
Космический телескоп Hubble сделал снимок галактики IC 1727, которую фактически разорвало на части ее гравитационное взаимодействие с соседней NGC 672.
Космический телескоп Hubble сделал снимок галактики IC 1727, которую фактически разорвало на части ее гравитационное взаимодействие с соседней NGC 672.
Соответствующее изображение опубликовано на сайте обсерватории.
Наиболее сильно изменения, обусловленные взаимодействием, заметны на примере IC 1727.
Другой объект, NGC 672, находится вне кадра.
Астрономы полагают, что одновременно всплески звездообразования в IC 1727 и NGC 672 происходили 20−30 и 450−750 миллионов лет назад. Наиболее вероятной причиной данного явления специалисты называют взаимодействие газопылевых облаков, возникающее при столкновении галактик.