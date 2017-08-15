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10:46 (мск), источник: Lenta.Ru

НАСА показало снимок разорванной галактики

Космический телескоп Hubble сделал снимок галактики IC 1727, которую фактически разорвало на части ее гравитационное взаимодействие с соседней NGC 672.

Источник: NASA

Соответствующее изображение опубликовано на сайте обсерватории.

Наиболее сильно изменения, обусловленные взаимодействием, заметны на примере IC 1727.

На снимке видно, что структура галактики искажена, а ее яркое ядро вынесено за пределы центра звездной системы.

Другой объект, NGC 672, находится вне кадра.

Астрономы полагают, что одновременно всплески звездообразования в IC 1727 и NGC 672 происходили 20−30 и 450−750 миллионов лет назад. Наиболее вероятной причиной данного явления специалисты называют взаимодействие газопылевых облаков, возникающее при столкновении галактик.

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