НАСА показало снимок разорванной галактики

На снимке видно, что структура галактики искажена, а ее яркое ядро вынесено за пределы центра звездной системы.

На снимке видно, что структура галактики искажена, а ее яркое ядро вынесено за пределы центра звездной системы.

Астрономы полагают, что одновременно всплески звездообразования в IC 1727 и NGC 672 происходили 20−30 и 450−750 миллионов лет назад. Наиболее вероятной причиной данного явления специалисты называют взаимодействие газопылевых облаков, возникающее при столкновении галактик.