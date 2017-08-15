Все проверенные школьные автобусы Хабаровского края безопасны — ГИБДД

В Хабаровском крае к новому учебному году проверяют не только школы и детские сады, но и школьный транспорт, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Принимают транспорт сотрудники ГИБДД. Смотрят, в первую очередь на то, насколько машина безопасна для перевозки детей, в порядке ли ремни безопасности, а также насколько транспорт исправлен технически.

— Не так давно принимали 19 школьных автобусов в районе им. Лазо. По результатам проверки все автобусы соответствуют требованиям технического регламента, — говорит сотрудник отдела пропаганды ГИБДД Хабаровского края Вячеслав Бондарев. — Всего в Хабаровском крае сейчас 125 школьных автобусов. Все они находятся в районах в силу географических особенностей нашего региона. На данный момент проверено уже более 70% школьного транспорта и по итогам проверок все автобусы допущены к эксплуатации в новом учебном году. Если в процессе проверки выявляются технические неисправности, то на их устранение дается определенный промежуток времени. Как правило, замечания устраняются быстро, и никаких препятствий для допуска транспорта к работе нет. Как пояснили агентству, наибольшее количество школьного транспорта в районе им. Лазо, Нанайском и Вяземском районах.