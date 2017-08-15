Все проверенные школьные автобусы Хабаровского края безопасны — ГИБДД
В регионе идут проверки транспорта для школьников.
В регионе идут проверки транспорта для школьников.
В Хабаровском крае к новому учебному году проверяют не только школы и детские сады, но и школьный транспорт, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Принимают транспорт сотрудники ГИБДД. Смотрят, в первую очередь на то, насколько машина безопасна для перевозки детей, в порядке ли ремни безопасности, а также насколько транспорт исправлен технически.
— Не так давно принимали 19 школьных автобусов в районе им. Лазо. По результатам проверки все автобусы соответствуют требованиям технического регламента, — говорит сотрудник отдела пропаганды ГИБДД Хабаровского края Вячеслав Бондарев. — Всего в Хабаровском крае сейчас 125 школьных автобусов. Все они находятся в районах в силу географических особенностей нашего региона. На данный момент проверено уже более 70% школьного транспорта и по итогам проверок все автобусы допущены к эксплуатации в новом учебном году. Если в процессе проверки выявляются технические неисправности, то на их устранение дается определенный промежуток времени. Как правило, замечания устраняются быстро, и никаких препятствий для допуска транспорта к работе нет. Как пояснили агентству, наибольшее количество школьного транспорта в районе им. Лазо, Нанайском и Вяземском районах.
— Оставшийся транспорт, который на данный момент пока не проверен, сотрудники ГИБДД осмотрят в обязательном порядке к началу нового учебного года, — сказал Вячеслав Бондарев.
Кстати, с 1 июля в стране должны были вступить в силу новые правила перевозки детей школьными автобусами. А именно, что для организованной перевозки группы детей должен использоваться автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет. Однако, вступление постановления в силу перенесли на полгода. Предварительная дата начала действия документа — 1 января 2018 года.