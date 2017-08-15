В Новосибирске прощаются с чемпионом мира по самолетному спорту

Источник: Вести - Новосибирск

Сегодня на церемонии прощания — авиаторы со всей Сибири. Коллеги по авиаклубу, авиареставраторы, техники, пилоты — коллеги и ученики Сергей Дадыкин. Он 25 лет назад переехал в Новосибирск из Барнаульского ДОСААФ. И стал основателем школы по высшему пилотажу на спортивных самолетах ЯК-52. Как тренер — воспитал сотни пилотов.

Он создал команду пилотов, которые отстаивали честь Новосибирской области на Чемпионатах страны, которые защищали — защищают флаг России — на международных соревнованиях. Его ученики сегодня работают в крупнейших авиакомпаниях России — и сегодня они приехали почтить память выдающегося спортсмена.