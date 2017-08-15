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10:10 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске прощаются с чемпионом мира по самолетному спорту

Новосибирск прощается с Легендой. Человеком, который научил новосибирцев высшему пилотажу, чемпионом России и мира по самолетному спорту — Сергеем Дадыкиным.

Источник: Вести - Новосибирск

Сегодня на церемонии прощания — авиаторы со всей Сибири. Коллеги по авиаклубу, авиареставраторы, техники, пилоты — коллеги и ученики Сергей Дадыкин. Он 25 лет назад переехал в Новосибирск из Барнаульского ДОСААФ. И стал основателем школы по высшему пилотажу на спортивных самолетах ЯК-52. Как тренер — воспитал сотни пилотов.

Он создал команду пилотов, которые отстаивали честь Новосибирской области на Чемпионатах страны, которые защищали — защищают флаг России — на международных соревнованиях. Его ученики сегодня работают в крупнейших авиакомпаниях России — и сегодня они приехали почтить память выдающегося спортсмена.

Сергей Осиний, командир воздушных судов Аэробус-320 компании «Аэрофлот», начальник новосибирского аэроклуба в 1990—2008 гг..: «Сергей выполнил то, что он считал предназначением своей жизни. Сам стал чемпионом, с его подачи — чемпионат. Воспитал сотни пилотов, я не говорю о спортивных достижениях. Сергей был выдающимся летчиком, он летал на всем, что летает. И вспоминается фраза — “если у нас руки — то у него крылья”. Это действительно так».

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