В Новосибирске прощаются с чемпионом мира по самолетному спорту
Новосибирск прощается с Легендой. Человеком, который научил новосибирцев высшему пилотажу, чемпионом России и мира по самолетному спорту — Сергеем Дадыкиным.
Новосибирск прощается с Легендой. Человеком, который научил новосибирцев высшему пилотажу, чемпионом России и мира по самолетному спорту — Сергеем Дадыкиным.
Сегодня на церемонии прощания — авиаторы со всей Сибири. Коллеги по авиаклубу, авиареставраторы, техники, пилоты — коллеги и ученики Сергей Дадыкин. Он 25 лет назад переехал в Новосибирск из Барнаульского ДОСААФ. И стал основателем школы по высшему пилотажу на спортивных самолетах ЯК-52. Как тренер — воспитал сотни пилотов.
Он создал команду пилотов, которые отстаивали честь Новосибирской области на Чемпионатах страны, которые защищали — защищают флаг России — на международных соревнованиях. Его ученики сегодня работают в крупнейших авиакомпаниях России — и сегодня они приехали почтить память выдающегося спортсмена.
Сергей Осиний, командир воздушных судов Аэробус-320 компании «Аэрофлот», начальник новосибирского аэроклуба в 1990—2008 гг..: «Сергей выполнил то, что он считал предназначением своей жизни. Сам стал чемпионом, с его подачи — чемпионат. Воспитал сотни пилотов, я не говорю о спортивных достижениях. Сергей был выдающимся летчиком, он летал на всем, что летает. И вспоминается фраза — “если у нас руки — то у него крылья”. Это действительно так».