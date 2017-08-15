В Черняевском лесу появится новая зона отдыха

В Черняевском лесу появится больше мест для отдыха. Как сообщает в соцсетях ГКУ «Пермское лесничество», в этом году пройдёт реконструкция площадки «Золотые пески» (находится на пересечении улиц Подлесной и Пожарского). Для этого из городского бюджета выделили 2,5 млн рублей.

В зоне отдыха заменят или отремонтируют скамейки и беседки, появится пристрой к визит-центру. Масштабные работы запланированы на пруду. Его полностью осушат и вычистят ложе. В обновленный пруд запустят карасей и карпов.

Всего на содержание Балатовского лесничества выделают порядка 40 млн рублей в год.

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