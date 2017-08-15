В Черняевском лесу появится новая зона отдыха
В пруд на «Золотых песках» запустят карасей и карпов.
В пруд на «Золотых песках» запустят карасей и карпов.
В Черняевском лесу появится больше мест для отдыха. Как сообщает в соцсетях ГКУ «Пермское лесничество», в этом году пройдёт реконструкция площадки «Золотые пески» (находится на пересечении улиц Подлесной и Пожарского). Для этого из городского бюджета выделили 2,5 млн рублей.
В зоне отдыха заменят или отремонтируют скамейки и беседки, появится пристрой к
Всего на содержание Балатовского лесничества выделают порядка 40 млн рублей в год.
В этом году в Черняевском лесу появятся три новых объекта, в том числе зона отдыха для людей с ограниченными возможностями здоровья, осенью предстоит обновить противопожарные минерализованные полосы, до 20 ноября очистить от мусора и валежника 100 га леса.