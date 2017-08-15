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10:20 (мск), источник: Uralpress.ru

В пяти городах Челябинской области объявлены НМУ

В пяти городах Челябинской области — Карабаше, Челябинске, Сатке, Коркино и Троицке — до вечера 15 августа объявлены неблагоприятные метеорологические условия 1 степени опасности.

Челябинцы прошедшие сутки жалуются на смог, неприятный запах и ухудшение самочувствия. Больше всего жалоб поступает от жителей Советского, Центрального и Ленинского районов.

«На языке привкус металла или кислоты, жжение неприятное. Значит почти всё тоже и у моего 2-х месячного сына», — пишет в соцсетях молодая мама. «Сегодня после улицы насморк начался и дискомфорт в горле. Недомогание, хотя температура тела в норме», — жалуется еще одна челябинка.

При негативных изменениях состояния атмосферного воздуха жалобы можно направлять в Управление Росприроднадзора по Челябинской области (телефон 8−351−237−81−83), Управление Роспотребнадзора по Челябинской области (телефон/факс (351)263−64−90).

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