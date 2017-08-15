МЧС пожурило за безответственность челябинских туристов, пропавших в Башкирии
МЧС Челябинской области вместе с коллегами из Башкортостана обратилось к туристам, «заплутавшим» в вчера Белорецком районе республики. Южноуральцев,
МЧС Челябинской области вместе с коллегами из Башкортостана обратилось к туристам, «заплутавшим» в вчера Белорецком районе республики. Южноуральцев,
Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 14 августа в МЧС республики Башкортостан поступило сообщение о том, что группа южноуральских туристов в составе 15 человек, в том числе один ребенок, отправилась в субботу на пяти внедорожниках на водопад Атыш и не выходит на связь. Тревогу забили родственники.
Однако уже к вечеру, в 20 часов 40 минут, туристы созвонились с родственниками. Сообщили, что всё в порядке и они следуют на автомобилях в Челябинскую область — как ни в чем ни бывало.
В то время как их искали и спасатели, и местная полиция. Задействовали технику высокой проходимости, поскольку водопад находится в труднодоступном районе.
«На организацию и проведение
Спасатели настоятельно рекомендуют туристам, отправляющимся в дальние путешествия, регистрировать свои маршруты в подразделениях «чрезвычайного ведомства» Южного Урала. Сделать это легко — позвонить по телефону «101». Зарегистрировать свой маршрут можно и заполнив простую электронную форму на сайте областного МЧС, в разделе «Регистрация туристических групп».
После процедуры регистрации спасатели будут точно знать, где искать потерявшихся. К тому же, сроки поисков от этого значительно сокращаются — а значит, у людей увеличиваются шансы вернуться домой живыми и невредимыми.