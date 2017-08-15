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10:21 (мск), источник: Uralpress.ru

МЧС пожурило за безответственность челябинских туристов, пропавших в Башкирии

МЧС Челябинской области вместе с коллегами из Башкортостана обратилось к туристам, «заплутавшим» в вчера Белорецком районе республики. Южноуральцев, из-за которых «подняли на уши» сразу несколько ведомств, попросили впредь заранее регистрировать в МЧС маршруты своих путешествий.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 14 августа в МЧС республики Башкортостан поступило сообщение о том, что группа южноуральских туристов в составе 15 человек, в том числе один ребенок, отправилась в субботу на пяти внедорожниках на водопад Атыш и не выходит на связь. Тревогу забили родственники.

Однако уже к вечеру, в 20 часов 40 минут, туристы созвонились с родственниками. Сообщили, что всё в порядке и они следуют на автомобилях в Челябинскую область — как ни в чем ни бывало.

В то время как их искали и спасатели, и местная полиция. Задействовали технику высокой проходимости, поскольку водопад находится в труднодоступном районе.

«На организацию и проведение поисково-спасательных работ затрачены значительные людские и материальные ресурсы. Но это не главное. К счастью, обошлось без трагедии. Что бывает не всегда, поскольку самодеятельность, а иногда и самонадеянность часто приводят к печальному исходу. А ведь всей этой нервотрепки и некиношной драматургии можно было избежать», — считают в ГУ МЧС по Челябинской области.

Спасатели настоятельно рекомендуют туристам, отправляющимся в дальние путешествия, регистрировать свои маршруты в подразделениях «чрезвычайного ведомства» Южного Урала. Сделать это легко — позвонить по телефону «101». Зарегистрировать свой маршрут можно и заполнив простую электронную форму на сайте областного МЧС, в разделе «Регистрация туристических групп».

После процедуры регистрации спасатели будут точно знать, где искать потерявшихся. К тому же, сроки поисков от этого значительно сокращаются — а значит, у людей увеличиваются шансы вернуться домой живыми и невредимыми.

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