16 августа в ряде домов Казани не будет света

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 15 августа). 16 августа в ряде домов Казани не будет электричества. Свет отключат в домах Авиастроительного, Вахитовского, Ново-Савиновского, Приволжского и Советского районов города.

С 8.00 до 17.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул. Ашхабадская, 113−155, 156−178, ул. Воронихина, 42−66, 49−73, ул. Говорова, 39−65, 42−82, ул. Карагандинская, 4а (д/сад № 365), ул. Кутузова, 101−121, 112−136, ул. Побежимова, 46, ул. Челюскина, 25а, 27, 27а.

С 8.00 до 17.00 отключение запланировано в Вахитовском районе по адресу: ул. М. Гафури, 5.

С 9.00 до 17.00 света не будет в поселке Отары Приволжского района по улицам: Березовая роща, Волжская, Гагарина, Даутовой, Калинина, Лесная, Правды, Приволжская, 49, 49а, Поперечно-Отарская, Центральная, Центрально-Отарская. В это же время отключение электричества запланировано в поселке Старое Победилово по улицам: Береговая и Садовая.

С 9.00 до 18.00 свет отключат в Советском районе по адресам: ул. Карбышева, 42, 44 (д/сад № 316), 46, ул. Курчатова, 4, 6, ул. Латышских стрелков, 3, 5, 7, 9, 11, 13, пр. Победы, 98, 100. Кроме того, электричества не будет в поселке Кульсеитово по адресам: ул. Главная, 48−102.

Света также не будет в ряде промышленных и административных зданий Авиастроительного, Вахитовского и Советского районов Казани.