Адвокат Учителя предостерег Поклонскую от «противоправных действий»

Источник: РИА "Новости"

Адвокат заметил, что заявления, сделанные Поклонской в качестве депутата Госдумы в отношении фильма «Матильда», включают «искусственно созданную истерию», нагнетаемую путем «распространения заведомо недостоверных сведений о якобы совершенных творческим коллективом правонарушений и преступлений». Добрынин отметил «введение в заблуждение органов государственной власти путем подтасовки фактов», а также попытку представить в качестве экспертного заключения «ничем не обоснованное мнение частных лиц, с целью проведения повторных проверок еще не созданного художественного произведения».

Читайте также Наталья Поклонская обвинила Минкульт в экстремизме после разрешения проката «Матильды»

Адвокат также подозревает Поклонскую в организации, соучастии и попустительстве в несанкционированных акциях футбольных «ультрас» и использовании должностных связей с бывшими подчиненными — работникам прокуратуры — с целью запретить показ фильма «Матильда» в Крыму. Кроме того, Добрынин полагает, что Поклонская занимается попустительством «ультраправым группировкам», прикрывающихся «псевдорелигиозной демагогией и ностальгией по монархическому строю правления». Адвокат напомнил также о публичных призывах депутата признать бывшего российского императора «нашим государем», которые, возможно, подразумевали «необходимость изменения существующего конституционного строя в Российской Федерации». Добрынин, таким образом, подытожил, что все перечисленные факты «относятся к готовящимся противоправным деяниям».

Адвокат заключил, что «полагает уместным предостеречь» Поклонскую от «продолжения противоправного антиобщественного поведения» с тем, «чтобы не допустить более опасного правонарушения, в том числе и совершения преступления».

Министерство культуры 10 августа разрешило прокат «Матильды» Алексея Учителя по всей России. Режиссер назвал решение ведомства ответом на «мракобесную кампанию». Поклонская в ответ заявила о нарушениях при выдаче разрешения, а также обвинила Минкультуры в экстремизме. В то же время замминистра культуры Владимир Аристархов оценил «Матильду» как «хороший, сильный фильм».