Баллы «Активного гражданина» можно потратить на ремонт гаджетов в мастерских «Чудо техники»

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Ремонт цифровой техники теперь можно получить за баллы «Активного гражданина». Городской сервис «Чудо техники» начал принимать бонусы, которые москвичи получили, участвуя в голосованиях. Достаточное количество баллов, чтобы воспользоваться этой услугой, сейчас есть у 423 тысяч горожан.

Сервис «Чудо техники» работает в Москве с прошлого года. Он собирает и распределяет между проверенными сервисными центрами заказы на диагностику и ремонт компьютерной техники и мобильных устройств. Заявку на ремонт можно оставить на сайте «Чуда техники», по телефону, а также в пункте ремонта.

Как уточнили в пресс-службе проекта «Активный гражданин», для ремонта или диагностики компьютерной техники за баллы необходимо получить промокод на сайте «Активного гражданина» в разделе «Магазин поощрений». Также для подключения услуги нужно указать промокод в заявке на ремонт на сайте проекта «Чудо техники» в пункте «Скидки и бонусы».

Кроме того, отдать технику в ремонт можно, позвонив по телефону: 8 (495) 587−88−87 .

Для использования баллов «Активного гражданина» нужно сообщить промокод оператору. Использовать промокод можно и при обращении в пункт ремонта цифровых устройств по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 11а, корпус 2. Если отнести туда технику лично, можно сэкономить на вызове курьера.

Как рассказали в пресс-службе проекта «Чудо техники», можно получить три услуги сервиса в обмен на баллы. Так, проверка технического состояния компьютера, планшета или смартфона в пункте приема обойдется в 750 баллов «Активного гражданина».

За диагностику гаджета вместе с вызовом курьера, который заберет и доставит устройство обратно, нужно потратить 1350 баллов. Третьей услугой является покупка дисконтного сертификата на ремонт. Так, купон со скидкой в 1000 рублей обойдется в 3000 баллов «Активного гражданина».

Читайте также Уроки с применением устройств виртуальной реальности опробуют в 10 школах Москвы

«При ремонте одного устройства можно использовать только один сертификат, скидка по промокоду не суммируется», — рассказали в пресс-службе проекта «Чудо техники».

С июля этого года в сервисе «Чудо техники» можно не только починить смартфоны, планшеты, ноутбуки, персональные компьютеры, моноблоки, но и установить программное обеспечение с большой скидкой. Сервис работает во всех округах Москвы, кроме Зеленограда и ТиНАО.