Баллы «Активного гражданина» можно потратить на ремонт гаджетов в мастерских «Чудо техники»
Достаточное количество баллов, чтобы воспользоваться этой услугой, сейчас есть у 423 тысяч горожан.
Достаточное количество баллов, чтобы воспользоваться этой услугой, сейчас есть у 423 тысяч горожан.
Ремонт цифровой техники теперь можно получить за баллы «Активного гражданина». Городской сервис «Чудо техники» начал принимать бонусы, которые москвичи получили, участвуя в голосованиях. Достаточное количество баллов, чтобы воспользоваться этой услугой, сейчас есть у 423 тысяч горожан.
Сервис «Чудо техники» работает в Москве с прошлого года. Он собирает и распределяет между проверенными сервисными центрами заказы на диагностику и ремонт компьютерной техники и мобильных устройств. Заявку на ремонт можно оставить на сайте «Чуда техники», по телефону, а также в пункте ремонта.
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Кроме того, отдать технику в ремонт можно, позвонив по телефону:
Для использования баллов «Активного гражданина» нужно сообщить промокод оператору. Использовать промокод можно и при обращении в пункт ремонта цифровых устройств по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 11а, корпус 2. Если отнести туда технику лично, можно сэкономить на вызове курьера.
Как рассказали в
За диагностику гаджета вместе с вызовом курьера, который заберет и доставит устройство обратно, нужно потратить 1350 баллов. Третьей услугой является покупка дисконтного сертификата на ремонт. Так, купон со скидкой в 1000 рублей обойдется в 3000 баллов «Активного гражданина».
«При ремонте одного устройства можно использовать только один сертификат, скидка по промокоду не суммируется», — рассказали в
С июля этого года в сервисе «Чудо техники» можно не только починить смартфоны, планшеты, ноутбуки, персональные компьютеры, моноблоки, но и установить программное обеспечение с большой скидкой. Сервис работает во всех округах Москвы, кроме Зеленограда и ТиНАО.
Городской агрегатор «Чудо техники» объединяет более десятка легальных сервисных центров, которые смогли пройти строгие процедуры проверки и сертификации. Курирует проект ГБУ «Информационный город» — подведомственное учреждение