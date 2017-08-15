Экстремал прошел на 126-метровой высоте между двумя небоскребами

На глазах — повязка, под ногами — пропасть и лишь несколько сантиметров стропы. Готовая сбросить, она поддается то ветру, то канатоходцу.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/9mwIzurfD20?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Стропа натянута между двумя небоскребами. На высоте 126 метров Максим Кагин, не спеша, идет к мечте. В Екатеринбурге сюда не поднимался ни один хайлайнер — так называют себя те, кто ходит по слабо натянутой стропе.

«Эти здания я увидел год назад и сразу подумал, что было бы неплохо к ним пойти. Они как будто идеально для этого созданы», — делится хайлайнер Максим Кагин.

Примером стал знаменитый трюк Филиппа Пети, ровно 43 года назад, в августе 1974 года, он прошел по канату между башнями близнецами в Нью-Йорке, причем сделал это 8 раз. В позапрошлом году Роберт Земекис снял об этом фильм с простым названием «Прогулка».

Этот фильм увидел Максим, и вот сегодня уже на него с замиранием сердца смотрят десятки людей. В разгар рабочего дня машины останавливаются прямо на дороге.

— Очень мало людей на такое способны, круто, круто!

— С земли одно на это смотреть, а наверху — ощущения совсем другие.

Но спортсмену к вниманию не привыкать. За плечами — уже несколько рекордов. В Галиче он шел по стропе на высоте 300 метров. Каждая новая линия — вызов.

«Я испытываю страх попутно с вдохновением, ощущение: блин, да это нереально! Но ты все-таки это делаешь», — признается хайлайнер Максим Кагин.

И тогда появляются силы для новых высот. Уже в этом году Максим покорит и горы, чтобы пройти 300 метров между двумя вершинами.