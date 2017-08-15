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10:27 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Экстремал прошел на 126-метровой высоте между двумя небоскребами

Сложнейший цирковой трюк под открытым небом. Уральский спортсмен-экстремал Максим Кагин прошел по стропе, натянутой между двумя небоскребами.

На глазах — повязка, под ногами — пропасть и лишь несколько сантиметров стропы. Готовая сбросить, она поддается то ветру, то канатоходцу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Стропа натянута между двумя небоскребами. На высоте 126 метров Максим Кагин, не спеша, идет к мечте. В Екатеринбурге сюда не поднимался ни один хайлайнер — так называют себя те, кто ходит по слабо натянутой стропе.

«Эти здания я увидел год назад и сразу подумал, что было бы неплохо к ним пойти. Они как будто идеально для этого созданы», — делится хайлайнер Максим Кагин.

Примером стал знаменитый трюк Филиппа Пети, ровно 43 года назад, в августе 1974 года, он прошел по канату между башнями близнецами в Нью-Йорке, причем сделал это 8 раз. В позапрошлом году Роберт Земекис снял об этом фильм с простым названием «Прогулка».

Этот фильм увидел Максим, и вот сегодня уже на него с замиранием сердца смотрят десятки людей. В разгар рабочего дня машины останавливаются прямо на дороге.

— Очень мало людей на такое способны, круто, круто!

— С земли одно на это смотреть, а наверху — ощущения совсем другие.

Но спортсмену к вниманию не привыкать. За плечами — уже несколько рекордов. В Галиче он шел по стропе на высоте 300 метров. Каждая новая линия — вызов.

«Я испытываю страх попутно с вдохновением, ощущение: блин, да это нереально! Но ты все-таки это делаешь», — признается хайлайнер Максим Кагин.

И тогда появляются силы для новых высот. Уже в этом году Максим покорит и горы, чтобы пройти 300 метров между двумя вершинами.

Екатерина Журавлева, Александр Ржанников.

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