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10:30 (мск), источник: PROUFU.ru

Студенты из Москвы обнаружили новые рисунки в Каповой пещере

Студенты из Московского университета нашли новые фрагменты рисунков в Игнатьевской и Каповой пещерах. Об этом сообщило издание ТАСС.

Как сообщил руководитель экспедиции Владислав Житенев, найденные рисунки на стенах в пещерах ранее не были зафиксированы. Студенты обнаружили рисунки из линий, отпечатков пальцев или нижней части ладони. В некоторых местах эти изображения были намеренно стерты, а поверх них наносились изображения животных и других знаков.

Сообщается, что большинство рисунков в пещере Башкирии сделаны с помощью красного пигмента. Нарисованные фигуры сочетаются с изображениями шерстистых носорогов, бизонов, лошадей и мамонтов. В пещере есть также фигуры рыбы и существа, сочетающего в себе черты человека и животного.

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