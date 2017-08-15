Студенты из Москвы обнаружили новые рисунки в Каповой пещере

Как сообщил руководитель экспедиции Владислав Житенев, найденные рисунки на стенах в пещерах ранее не были зафиксированы. Студенты обнаружили рисунки из линий, отпечатков пальцев или нижней части ладони. В некоторых местах эти изображения были намеренно стерты, а поверх них наносились изображения животных и других знаков.