Студенты из Москвы обнаружили новые рисунки в Каповой пещере
Студенты из Московского университета нашли новые фрагменты рисунков в Игнатьевской и Каповой пещерах. Об этом сообщило издание ТАСС.
Студенты из Московского университета нашли новые фрагменты рисунков в Игнатьевской и Каповой пещерах. Об этом сообщило издание ТАСС.
Как сообщил руководитель экспедиции Владислав Житенев, найденные рисунки на стенах в пещерах ранее не были зафиксированы. Студенты обнаружили рисунки из линий, отпечатков пальцев или нижней части ладони. В некоторых местах эти изображения были намеренно стерты, а поверх них наносились изображения животных и других знаков.
Сообщается, что большинство рисунков в пещере Башкирии сделаны с помощью красного пигмента. Нарисованные фигуры сочетаются с изображениями шерстистых носорогов, бизонов, лошадей и мамонтов. В пещере есть также фигуры рыбы и существа, сочетающего в себе черты человека и животного.