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10:30 (мск), источник: РИА Новости

Дуров призвал брать пример с Путина и фотографироваться с голым торсом

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров предложил пользователям Сети выложить свои фотографии с голым торсом вслед за президентом Владимиром Путиным.

Флешмоб с хештегом #PutinShirtlessChallenge Дуров запустил на своей страничке в Instagram, опубликовав фото, где он позирует обнаженным по пояс.

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«Если ты россиянин, ты обязан принять участие в #PutinShirtlessChallenge (или предать себя забвению). Два правила от Путина — никакого фотошопа, никакого пампинга (техника для быстрой накачки мышц — ред.). Иначе ты не альфа», — говорится в подписи к фотографии.

Публикация Дурова появилась после публикации фотографий Путина во время его отдыха в Туве. Президент занимался подводной охотой и рыбалкой.

Позднее пресс-служба Кремля обнародовала видеозапись двухчасовой «погони» Путина за щукой в горном озере, а также снимки с отдыха президента, на некоторых из них президент запечатлен с голым торсом.

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