Дуров призвал брать пример с Путина и фотографироваться с голым торсом

Флешмоб с хештегом #PutinShirtlessChallenge Дуров запустил на своей страничке в Instagram, опубликовав фото, где он позирует обнаженным по пояс.
«Если ты россиянин, ты обязан принять участие в #PutinShirtlessChallenge (или предать себя забвению). Два правила от Путина — никакого фотошопа, никакого пампинга (техника для быстрой накачки мышц — ред.). Иначе ты не альфа», — говорится в подписи к фотографии.
Публикация Дурова появилась после публикации фотографий Путина во время его отдыха в Туве. Президент занимался подводной охотой и рыбалкой.
Позднее пресс-служба Кремля обнародовала видеозапись двухчасовой «погони» Путина за щукой в горном озере, а также снимки с отдыха президента, на некоторых из них президент запечатлен с голым торсом.