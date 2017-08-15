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10:45 (мск), источник: Восток Медиа

Проект новой набережной Комсомольска представили бизнес-сообществу

Планируется, что аукцион на первый этап реконструкции пройдёт 18 августа.

В правительстве Хабаровского края сегодня, 15 августа, пошла презентация очередного проекта в рамках глобального плана развития Комсомольска-на-Амуре. Регион ищет генерального подрядчика, который сможет реконструировать набережную города.

Проект, прошедший зимой госэкспертизу и одобренный минстроем России, предусматривает финансирование на четыре года: по 437 миллионов рублей в текущем и следующем году, 451 миллионов — в 2019-м и 815 миллионов — в 2020-м. Кроме берегоукрепления набережной её предстоит облагородить и благоустроить. Ко времени завершения реализации проекта там появятся прогулочные и пляжные зоны со спасательным постом, молодёжные и культурные площадки, автопарковки и туалеты, скамьи и освещение.

«Реконструкция делится на три участка. Первый — по акватории яхт-клуба до забора “Горводоканала”. Следующий — от “Горводоканала” до причальной стенки здания речного вокзала. Там будут уложены бетонные плиты в два яруса с верхней прогулочной зоной. Третий участок делится на несколько зон: от причальной стенки речного вокзала до смотровой площадки, самая территория вокруг смотровой площадки и от смотровой площадки до лодочной станции», — рассказал бизнесменам подробности руководитель краевого учреждения «Комсомольская-на-Амуре набережная» Олег Чурсин.

У участников презентации, представляющих, в частности, инвесторов из Хабаровска и Комсомольска, вызвало сомнение то, что местные компании смогут за оставшееся до конца года время выполнить контакт на 437 миллионов рублей или просто быть состоятельными для участия в аукционе. Однако представители краевых властей их успокоили: на первом этапе предстоит большой фронт демонтажных работ, которые потребуют весомых денежных затрат. К тому же, по словам чиновников, регион заинтересован именно в местных строителях, которые качественнее и ответственнее подходят к реализации проектов. Ориентировочно, аукцион на первый этап реконструкции пройдёт 18 августа.

«В легенду о том, что в Хабаровском крае нет компании, которая способна участвовать в конкурсах с большим обеспечением, я уже не верю. Есть примеры проектов, в которых хабаровские компании блестяще участвовали. И в итоге они принесли банковскую гарантию на весьма круглую сумму. В этом смысле Хабаровский край не безнадёжен. И Комсомольск-на-Амуре тоже. Слухи о его слабости не соответствуют действительности», — отметил заместитель председателя правительства Хабаровского края Дмитрий Волков.

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа», практику проведения презентаций проектов по развитию Комсомольска-на-Амуре краевые власти ввели в этом году, чтобы проинформировать предпринимательское сообщество о масштабах и условиях строительства объектов.

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