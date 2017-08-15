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10:31 (мск), источник: ЕАН

Яков Спектор станет почетным гражданином Екатеринбурга

Председатель Общественной палаты Екатеринбурга Яков Спектор получит статус почетного гражданина города. Его кандидатура была утверждена спецкомиссией в составе мэра Евгения Ройзмана, вице-спикера Виктора Тестова, сити-менеджера Александра Якоба и глав районов.

Выбирать членам комиссии пришлось из 23 кандидатур. Отметим, Спектор считается городским политическим тяжеловесом — в разное время он занимал должности главы администрации Орджоникидзевского района, депутата екатеринбургской гордумы четвертого и пятого созывов, зампреда муниципального парламента.

Церемония присвоения нового звания Якову Спектору состоится 17 августа, во время ежегодного торжественного приема почетных граждан Екатеринбурга.

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