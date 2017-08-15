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10:40 (мск), источник: АиФ Челябинск

Яма на тротуаре в центре Челябинска обеспокоила горожан

Провал в асфальте заметили недалеко от проспекта Ленина.

Житель Челябинска предупредил горожан о яме, которая появилась на тротуаре в центре города, фотографией опасного места мужчина поделился в соцсети.

По словам челябинца Артёма Гиззатуллина, провал образовался на улице 3 Интернационала недалеко от пересечения с проспектом Ленина.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Это примерно где дом № 118, там через дорогу гимназия. Яма не очень глубокая, туда уже мусор накидали, она ничем не огорожена», — рассказал горожанин корреспонденту «АиФ-Челябинск».

Напомним, ранее из-за ямы на мосту в Ленинском районе Челябинска как минимум шесть автомобилей получили повреждения, а в соседней Курганской области провал в асфальте на городской улице прикрыли матрасами.

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