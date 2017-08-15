Яма на тротуаре в центре Челябинска обеспокоила горожан

Житель Челябинска предупредил горожан о яме, которая появилась на тротуаре в центре города, фотографией опасного места мужчина поделился в соцсети.

По словам челябинца Артёма Гиззатуллина, провал образовался на улице 3 Интернационала недалеко от пересечения с проспектом Ленина.

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«Это примерно где дом № 118, там через дорогу гимназия. Яма не очень глубокая, туда уже мусор накидали, она ничем не огорожена», — рассказал горожанин корреспонденту «АиФ-Челябинск».