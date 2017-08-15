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10:39 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре реставрируют фонтан в сквере «30 лет Победы»

Работы ведутся по ул. Молодогвардейская на участке от улицы Невская до улицы Вилоновская.

Муниципальный контракт на ремонт данных объектов заключен с подрядной организацией ООО «Самаратрансстрой», пишет Samru.ru. На сегодня, 15 августа, выполнена замена инженерных коммуникаций фонтана, таких, как насосное оборудование, форсунки, коммуникации водо- и электроснабжения, водоотведения. Также выполнены работы по заливке монолитной чаши фонтана.

Ведутся работы по выравниванию пола фонтана, обрамлению его наружных стен гранитными плитами. Кроме того, идет реставрация «Георгиевской Ленты», которая будет смонтирована в чаше фонтана. Работы финансируются за счет средств субсидии областного и городского бюджетов.

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