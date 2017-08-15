В Самаре реставрируют фонтан в сквере «30 лет Победы»
Работы ведутся по ул. Молодогвардейская на участке от улицы Невская до улицы Вилоновская.
Работы ведутся по ул. Молодогвардейская на участке от улицы Невская до улицы Вилоновская.
Муниципальный контракт на ремонт данных объектов заключен с подрядной организацией ООО «Самаратрансстрой», пишет Samru.ru. На сегодня, 15 августа, выполнена замена инженерных коммуникаций фонтана, таких, как насосное оборудование, форсунки, коммуникации водо- и электроснабжения, водоотведения. Также выполнены работы по заливке монолитной чаши фонтана.
Ведутся работы по выравниванию пола фонтана, обрамлению его наружных стен гранитными плитами. Кроме того, идет реставрация «Георгиевской Ленты», которая будет смонтирована в чаше фонтана. Работы финансируются за счет средств субсидии областного и городского бюджетов.