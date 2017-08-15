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10:44 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске нашли 15-летнего Евгения Захезина

В полицию обратилась мама мальчика.

15-летнего Евгения Захезина нашли в Советском округе Омска.

Напомним, мама мальчика обратилась в полицию с информацией о том, что ребёнок ушёл из дома с утра 11 августа и до сих пор не вернулся обратно.

Вчера, 14 августа, в дежурную часть сообщили о том, что ребёнок находится в подъезде одного из домов по ул. 19 Партсъезда. На месте они узнали, что мальчик был в гостях у своего друга.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с подростком профилактическую беседу о не допустимости впредь самовольных уходов, а также выяснили, что за время отсутствия в отношении него каких-либо противоправных действий совершено не было.

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