Госкомтранс Башкирии будет развивать в Уфе каршеринг — краткосрочную аренду автомобилей

Как сообщили в Госкомтрансе республики, проработка этого вопроса сейчас ведется с компанией «Делимобиль» — крупнейшей компанией Москвы, развивающей услуги каршеринга. Такая инновация предоставит пользователям удобный сервис аренды автомобиля и позволит существенно разгрузить транспортный поток.

Клиентам сервиса будет предоставлена возможность поездок по Уфе и Уфимскому району только с одним ограничением — оставить автомобиль можно в жилом массиве и специальных стоянках в черте города.

По прогнозам аналитиков, совсем скоро каршеринг будет использоваться в десятки раз активнее, а это значит, что над вопросом такого роста нужно задумываться уже сегодня.

«Внедрение каршеринга на территории Уфы будет осуществляться на основе электромобилей. Это позволит не только предоставить удобную систему пользования автомобилем, но и улучшить экологическую составляющую за счет использования экологичного вида транспорта», — подчеркнул председатель Госкомтранса Башкортостана Тимур Мухаметьянов.